Jamie Dornan: 'Ho fatto il provino per Superman in pigiama'

L'attore Jamie Dornan ha raccontato al podcast Happy Sad Confused di aver fatto il provino per il ruolo di Superman con il pigiama, per il film L'uomo d'acciaio di Zack Snyder. Dornan, durante l'intervista per promuovere il suo ruolo in Heart of Stone in cui recita al fianco di Gal Gadot, ha scherzato sul fatto di aver perso addirittura la parte di Superman a causa di quell'errore, parte che poi è andata a Henry Cavill.

"L'unico per cui ho fatto il provino è Superman. È stato molto tempo fa, quando Henry Cavill è stato scritturato. Sarà stato 12 anni fa o giù di lì. In quell'occasione ho indossato il mio costume. È stato un errore? Era un pigiama di Superman, non era un vero e proprio costume. Ricordo un primo provino per quel ruolo. Non sono riuscito nemmeno a mettermi il costume ufficiale".

L'attore della trilogia di Cinquanta sfumature ha poi aggiunto che da allora non si è mai avvicinato al ruolo di un altro supereroe: "Ho avuto incontri con i responsabili degli studios che si occupano di queste cose e ne ho parlato, ma non sono mai arrivato a fondo a nessun processo di casting per loro".

Il DCEU di Zack Snyder avrebbe potuto avere un aspetto molto diverso se il provino di Jamie Dornan (Cinquanta sfumature di grigio, Robin Hood) per Superman fosse andato meglio. Il panorama hollywoodiano degli attori giovani e sexy che avrebbero potuto interpretare l'ultimo figlio di Krypton era molto diverso tredici anni fa. Oltre a Dornan, Joe Manganiello, Matthew Goode e Armie Hammer erano stati presi in considerazione per il ruolo prima che l'onore andasse a Cavill.

Se si crede ad alcune notizie, Manganiello era in realtà la prima scelta per il ruolo, ma i suoi obblighi contrattuali per True Blood lo hanno tenuto fuori dalla corsa finale. Ora, il tempo di Cavill nel ruolo è finito e David Corenswet interpreterà il personaggio nel prossimo reboot di James Gunn, Superman: Legacy. E voi, pensate che Dornan sarebbe stato un buon Superman?

