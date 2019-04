Cimitero vivente: l'originale del 1989 festeggia i 30 anni con il Blu-ray e la Stelbook 4K

In attesa del remake in uscita il 9 maggio, l'originale Pet Sematary del 1989 scritto da Stephen King esce con edizioni speciali per l'anniversario.

In attesa del 9 maggio, quando il remake Pet Sematary arriverà nelle sale italiane, c'è un appuntamento importante da segnare sul calendario per Cimitero vivente, il classico originale del 1989 diretto da Mary Lambert e scritto per lo schermo dallo stesso Stephen King e basato sul suo iconico romanzo bestseller. A 30 anni dalla sua uscita il film che, guadagnando oltre 57 milioni di dollari, diventò il maggiore incasso per un film horror a quei tempi, fa ritorno in una nuova edizione restaurata in occasione dell'anniversario nei formati Dvd, Blu-ray e Steelbook 4k Ultra HD edizione limitata Mondo, disponibili dal 17 aprile con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Restaurato a nuovo in 4k Ultra HD sotto la supervisione della stessa Mary Lambert, le versioni Blu-ray e 4k Ultra HD di Cimitero vivente presentano inoltre nuovissimi contenuti speciali inediti, tra cui una conversazione con il cast e la troupe del nuovo film che tratta l'impatto del film originale ed il retaggio che quella storia ha lasciato; una nuova intervista con Mary Lambert sui ricordi della produzione del film, il restauro e la persistente influenza di Stephen King; in più, nuove immagini dal dietro le quinte, gli storyboard originali e annunci vintage. Entrambi i dischi comprendono inoltre il commento al film di Lambert, un tour guidato delle location sotto la guida dell'autore Stephen King ed un'esplorazione delle origini del romanzo, un'introduzione al cast e ai personaggi ed uno sguardo dietro le quinte alla realizzazione del film. Per il restauro, Lambert ha messo mano al negativo originale del film, scannerizzandolo per catturare nuovamente i dettagli originali. Secondo Lambert, "le ombre sono molto più morbide ed i colori più ricchi... ed è bellissimo a vedersi".

CONTENUTI SPECIALI ESCLUSIVI NEI FORMATI BLU-RAY E 4K ULTRA HD:

Pet Sematary: Paura e ricordi: Uno sguardo indietro a questo grande classico con il cast e la crew di Pet Sematary del 2019.

Pet Sematary: Rivisitazione: Nuova intervista con Mary Lambert

Nuove gallerie di immagini del dietro le quinte: Un'introduzione agli storyboard di Mary Lambert - Storyboard - Dietro le quinte - Marketing

Il territorio di Stephen King

I personaggi

Filmare l'orrore

Commento al film della regista Mary Lambert