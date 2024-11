Cime tempestose: Netflix scioccata che Margot Robbie abbia rifiutato l'offerta di 150 milioni

Secondo quanto riportato da Variety, Margot Robbie ed Emerald Fennell avrebbero rifiutato l'ingente somma di 150 milioni di dollari offerta da Netflix per sviluppare insieme il loro prossimo adattamento di Cime tempestose che vedrà nel cast l'attrice e Jacob Elordi.

Invece, l'adattamento verrà sviluppato dalla Warner Bros. con cui la Robbie è reduce dal successo mondiale di Barbie, e che invece avrebbe offerto "solo" 80 milioni di dollari. Negli ultimi dieci anni, gli agenti hanno consigliato ai loro clienti di prendere più soldi possibile, ma come segno dei tempi, Fennell e Robbie hanno optato per la proposta di Michael De Luca e Pamela Abdy, dirigenti della Warner, di un'ampia distribuzione nelle sale e di una campagna di marketing completa.

Un agente di spicco ha dichiarato che Netflix è rimasta "scioccata" dall'esito "perché ovviamente aveva superato le offerte di tutti gli altri studios" ed era abituata a vincere queste gare. Ancora più sorprendente: Netflix potrebbe non aver nemmeno concluso la gara al secondo posto. Si ritiene che sia stata Amazon a farlo, avendo promesso a Fennell un'importante spinta per le sale cinematografiche.

Barbie: America Ferrera e Margot Robbie

Da parte sua, la Warner era ansiosa di procedere immediatamente. Secondo le fonti, la produzione inizierà nel primo trimestre del 2025, anche se ciò rappresenta un problema di programmazione per Elordi, che dovrebbe iniziare le riprese della terza stagione di Euphoria a gennaio per HBO.

Cime Tempestose: Warner Bros si aggiudica la distribuzione del film con Margot Robbie e Jacob Elordi

"Netflix ha il maggior numero di abbonati e la maggiore scala, quindi può permettersi di giocare come sta facendo", ha affermato Eric Handler, analista di Roth Capital Partners. "Ma c'è un crescente contingente di registi e star del cinema che stanno dicendo: 'No, grazie'".

Non molto diverso il caso di Greta Gerwig, che avrebbe recentemente preteso da Netflix un'ampia distribuzione nelle sale (comprese quelle IMAX) del suo nuovo adattamento de Le Cronache di Narnia, pena il suo abbandono del progetto. Una fonte che ha familiarità con la trattativa afferma che sono in corso trattative preliminari per proiettare "Narnia" nella maggior parte dei circa 1.800 cinema IMAX a livello globale. Un'altra fonte afferma che il film sarà proiettato solo in una frazione di sale Imax.