Cime Tempestose: Warner Bros si aggiudica la distribuzione del film con Margot Robbie e Jacob Elordi

Margot Robbie collaborerà nuovamente con Warner Bros in occasione della nuova versione cinematografica di Cime Tempestose che verrà diretta da Emerald Fennell.

Lo studio, infatti, si è aggiudicato i diritti del nuovo lungometraggio che sarà prodotto dall'attrice tramite la sua LuckyChap e da MRC.

La scelta di Warner Bros

In corsa per ottenere i diritti di Cime Tempestose c'erano molti studios e piattaforme di streaming. Warner Bros Motion Picture Group sembra abbia pagato circa 75 milioni di dollari per aggiudicarsi il progetto, la metà di quanto offerto da Netflix, assicurando tuttavia una distribuzione globale nelle sale.

Emerald Fennell sarà la sceneggiatrice, basandosi sul romanzo scritto da Emily Bronte, e regista di Cime Tempestose, film che vedrà protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi.

Saltburn e l'evoluzione del mostro secondo Emerald Fennell

Al centro della storia ci sono le famiglie Earnshaw e Linton, legate da amori e tradimenti. I protagonisti sono Catherine, la figlia di Mister Earnshaw, e Heathcliff, un orfano adottato proprio dal padre della giovane. I due, nonostante provengano da dei mondi molto diversi, iniziano una travagliata storia d'amore che segna tragicamente tutte le persone che conoscono e amano.

Le dichiarazioni

Michael De Luca e Pam Abdy hanno dichiarato: "Siamo elettrizzati nel collaborare con MRC, Emerald Fennell e Lucky Chap in occasione di questo adattamento cinematografico di Cime Tempestose. Dal momento in cui siamo stati introdotti alla visione di Emerald per il film, e con un cast incredibile guidato da Margot e Jacob, ci siamo immediatamente impegnati a formare una partnership con questo team per assicurare che il film venga portato nei cinema intorno al mondo".

Brye Adler e Jonathan Golfman di MRC hanno invece dichiarato: "Fin dalle prime conversazioni con Emerald su Cime Tempestose, siamo ispirati dalla sua visione di realizzare qualcosa che proponga il desiderio e la sofferenza presenti nel romanzo, aggiungendo inoltre la sua sensibilità unica e la meravigliosa estetica. Siamo elettrizzati nel collaborare con Warner Brothers e i nostri amici di Lucky Chap per aiutare a portare il film di Emerald a tutti gli spettatori intorno al mondo".