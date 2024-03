Cillian Murphy nuovo James Bond? Una star di Oppenheimer fa il tifo per lui: 'Sarebbe bellissimo'

Secondo l'attore, Murphy avrebbe il giusto lato oscuro come nuovo James Bond

Secondo una delle star di Oppenheimer, il film di Christopher Nolan che la prossima domenica si giocherà le sue chance agli Oscar, forte delle sue 13 nomination, Cillian Murphy sarebbe l'uomo perfetto per il dopo Daniel Craig come nuovo James Bond della saga di 007.

"Se la caverebbe benissimo", ha spiegato Clay Bunker (Kissing Man) al The Sun. "È buffo perché Cillian è il più gentile degli esseri umani, ma ha un lato oscuro e c'è un'oscurità in Bond... Dimentichiamo che a volte Bond è come il personaggio creato da Fleming: un personaggio piuttosto oscuro. Si dà il caso che sia dalla parte che noi chiamiamo buona. Cillian ha l'abilità di attingere a questo aspetto".

"L'abbiamo visto in Peaky Blinders, persino in Batman quando interpretava lo Spaventapasseri, e in una miriade di altri film che ha fatto", ha aggiunto Bunker.

Dopo la fine dei 15 anni di Daniel Craig nei panni di James Bond nel 2021, i fan del franchise sono ansiosi di scoprire chi assumerà l'iconico ruolo nei prossimi film. Molti nomi importanti sono stati proposti come possibili successori di 007. Purtroppo, l'ultimo aggiornamento della produttrice Barbara Broccoli sul casting di Bond è stato scoraggiante:

007, la produttrice sul nuovo James Bond: "Servirà tempo"

"Non c'è nulla che possa dirvi sul prossimo film di Bond... Non c'è ancora nulla".

"Può essere di qualsiasi colore, ma rimarrà un maschio", aveva dichiarato Broccoli in precedenza. "Credo che dovremmo creare nuovi personaggi per le donne - personaggi femminili forti. Non sono particolarmente interessata a prendere un personaggio maschile e farlo interpretare a una donna. Penso che le donne siano molto più interessanti".