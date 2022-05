007, la produttrice sul nuovo James Bond: "Servirà tempo"

Il processo di ricerca del nuovo James Bond è già iniziato ma servirà ancora molto tempo. Sono queste le parole che Barbara Broccoli ha riservato relativamente al suo amatissimo 007.

In molti hanno nominato Tom Hardy, Henry Cavill, Idris Elba, Jacob Elordi e persino Lashana Lynch. Durante la serata di apertura di Macbeth a Broadway, Barbara Broccoli ha dichiarato: "Ci vorrà tempo. Si tratta di una grossa decisione. James Bond non è semplicemente un ruolo ma un ripensamento della nostra strategia. Per adesso, sono qui per celebrare Daniel Craig, uno dei più grandi attori del pianeta".

Macbeth è interpretato da Daniel Craig ed è stato prodotto da Barbara Broccoli. Nel 2016, la donna si è occupata anche della produzione di Otello, che l'attore ha interpretato al New York Theatre Workshop. A proposito di Craig, la Broccoli ha raccontato: "Penso che sia in grado di fare tutto. Credo davvero che sia il più grande attore di tutti i tempi. In questa sua performance, è ironico, pericoloso, sexy e divertente. Qui c'è un sacco di chimica tra lui e Ruth Negga. Daniel può fare qualsiasi cosa e darà al pubblico ciò che vuole".

La produzione dello spettacolo è stata più volte rinviata a causa del Covid. Pochi giorni fa, anche Daniel Craig è risultato positivo al virus e si è assentato per circa undici giorni. Ciò nonostante è sempre stato in grado di mantenere la sua leadership, come rivelato da Barbara Broccoli: "Daniel è un leader naturale. Abbiamo fatto un grande show e sono contenta che le cose siano andate così".