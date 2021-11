Ciao Alberto: il trailer del cortometraggio Disney/Pixar sequel di Luca

In attesa del 12 novembre, giorno del Disney+ Day, Pixar svela il trailer di Ciao Alberto, cortometraggio sequel del film Luca.

Disney e Pixar hanno svelato il trailer di Ciao Alberto, cortometraggio sequel di Luca, film d'animazione che ha illuminato la scorsa estate riscuotendo enorme successo su Disney+. Lo stesso sequel approderà su Disney+ il 12 novembre, giorno dell'atteso Disney+ Day.

Ecco la sinossi di Ciao Alberto: Con il suo migliore amico Luca a scuola a Genova, Alberto si sta godendo la sua nuova vita a Portorosso lavorando al fianco di Massimo, l'imponente, tatuato, pescatore con un braccio solo che per Alberto è l'essere umano più figo del mondo. Il ragazzino vuole più di ogni altra cosa impressionare il suo mentore, ma è più facile a dirsi che a farsi.

Pixar: i 10 migliori corti dello studio

Diretto da McKenna Harris e prodotto da Matt DeMartini, Ciao Alberto uscirà in esclusiva su Disney+ il 12 novembre 2021, giusto in tempo per tutte le celebrazioni del Disney+ Day. Il corto prosegue la storia di Luca, diretto dall'italiano Enrico Casarosa. Qui trovate la nostra recensione di Luca, storia di un'amicizia tra due giovanissimi mostri marini ambientata a Portorosso, sulla Riviera Ligure.