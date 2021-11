Ciao Alberto, recensione: ritorno a Portorosso su Disney+

Ciao Alberto: un'immagine

Con la recensione di Ciao Alberto, nuovo cortometraggio Pixar che arriva su Disney+ in occasione del secondo anniversario della piattaforma, torniamo nell'universo narrativo dei mostri marini di matrice italiana creati da Enrico Casarosa. Un universo che durante l'estate ha deliziato i fan dello studio specializzato in animazione digitale, al netto della parziale delusione di non averlo potuto vedere in sala (come accaduto già con il precedente lungometraggio Pixar, dirottato in streaming a causa della pandemia e dell'allora rifiuto degli esercenti americani di concedere uscite ibride). Già nei mesi scorsi, almeno negli Stati Uniti, c'era stato un sondaggio tra gli abbonati per capire se fossero interessati a ulteriori storie ambientate a Portorosso e dintorni, lasciando intendere che un eventuale sequel sia in cantiere, e un primo tassello di un possibile universo espanso arriva sotto la forma di questo corto, con Casarosa in veste di produttore esecutivo.

Solitudine mostruosa

Ciao Alberto: una sequenza

Ciao Alberto inizia dove finiva Luca, con l'omonimo personaggio in partenza verso nuovi lidi (per l'esattezza Genova), mentre l'amico Alberto Scorfano rimaneva a Portorosso, adottato dal pescatore Massimo. Il corto è raccontato sotto forma di lettera che il protagonista manda a Luca, aggiornandolo su ciò che accade in paese, principalmente i suoi maldestri tentativi di dare una mano a Massimo, cosa più facile a dirsi che a farsi dato che Alberto non è ancora del tutto abituato al funzionamento del mondo degli umani. Il mostro marino non si sente del tutto a suo agio fuori dall'acqua, e l'atteggiamento taciturno di Massimo (accompagnato, come sempre, dal gatto Machiavelli) non aiuta. Tutto questo concentrato in una manciata di minuti, che se non arrivano a catturare completamente lo spirito magico del lungometraggio di partenza per una palese questione di inferiorità numerica ne evocano comunque con efficacia le atmosfere e il cuore, focalizzandosi sul fattore umano con delicatezza e sincerità. Non che per questo si disdegni il ridere: come nel film, l'amico felino di Massimo (e ora anche di Alberto) è spassosissimo senza spiccicare mezzo miagolio, e anche in formato ridotto le gag fisiche su ciò che le creature marine possono fare sulla terraferma funzionano egregiamente.

Luca, la recensione del film Pixar su Disney+: conoscere per spazzar via la diffidenza

Nuove generazioni

Ciao Alberto: una scena del corto Disney

C'è un arco narrativo sul rapporto padre-figlio, inevitabile dato che già nel lungometraggio d'origine Alberto aveva dei problemi emotivi legati al genitore assente, e c'è qualcosa di simile anche dietro le quinte, almeno per quanto riguarda la storyline dell'apprendistato: Enrico Casarosa, regista dell'originale, è qui solo produttore esecutivo, con la regia affidata all'esordiente McKenna Harris, già membro della troupe per il capostipite e per alcuni SparkShorts della Pixar, più due lungometraggi della Disney Animation (Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2 e Raya e l'ultimo drago). E lei muove i primi passi con tocco sicuro e deciso, rispettando l'estetica stilizzata del film di Casarosa e aggiungendo del suo in termini narrativi, approfondendo gli aspetti emozionali con la giusta miscela di humour e pathos. Esordisce anche il produttore Matt DeMartini, precedentemente coordinatore di vari reparti su film come Il viaggio di Arlo e Cars 3, e risulta quindi evidente che, come accaduto già con le vie più sperimentali degli SparkShorts o della serie Corto circuito, l'ambizione di Disney+ sia anche quella di coltivare i nuovi talenti dell'animazione, regalandoci i primi assaggi delle grandi firme di domani. E in questo caso l'assaggio è alquanto saporito, come la pasta che Alberto inavvertitamente sommerge con il sugo. Attendiamo con curiosità il piatto principale.