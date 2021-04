Chucky: il teaser della serie horror vede il ritorno di un vecchio amico

SYFY e USA Network hanno diffuso il teaser trailer della serie horror Chucky di Don Mancini, avvertendo gli spettatori che l'iconica bambola slasher sta tornando per terrorizzare nuove generazioni di spettatori. Il video offre uno sguardo al dietro le quinte del processo di creazione della bambola assassina titolare, mostrando come la serie utilizzi la robotica per dare vita all'iconico pupazzo assassino.

Le riprese di Chucky, attualmente in corso, dovrebbero concludersi ad agosto. La storia sarà ambientata in un'idilliaca cittadina americana gettata nel caos da una serie di orribili omicidi che minaccia di smascherare le ipocrisie e i segreti della città. A originare il tutto l'apparizione della bambola vintage Chucky a una svendita di periferia. Allo stesso tempo, la bambola titolare dovrà affrontare l'arrivo di nemici e alleati dal suo passato che minacciano di svelare la verità dietro gli omicidi e le origini indicibili di come un bambino apparentemente normale sia stato trasformato in assassino demoniaco.

La serie vedrà il ritorno dei veterani del franchise Brad Dourif, Jennifer Tilly e Fiona Dourif che riprenderanno i loro ruoli di voce della bambola assassina titolare, Tiffany e Nica Pierce. A loro si aggiungeranno Devon Sawa, Zackary Arthur, Teo Briones, Bjorgvin Arnarson e Alyvia Alyn Lind.

La bambola assassina: 5 motivi perché attendiamo il nuovo film di Chucky

Chucky è stata ideata dal creatore del franchise Don Mancini, che è anche showrunner e regista dell'episodio pilota e produttore esecutivo insieme al creatore di bambole David Kirschner e Nick Antosca tramite l'etichetta di produzione Eat the Cat. La serie segna la seconda collaborazione di Don Mancini con SYFY dopo aver lavorato come produttore nella serie antologica horror Channel Zero e aver scritto tre episodi.