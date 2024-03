Chucky: Don Mancini rivela di essere al lavoro su un nuovo film

Il creatore della saga horror con al centro Chucky ha annunciato che sta sviluppando un nuovo film dopo lo show in onda su USA Network e Syfy.

La terrificante storia di Chucky, la bambola assassina, ritornerà prossimamente sul grande schermo: Don Mancini, creatore della saga horror, ha infatti svelato che è impegnato nello sviluppo di un nuovo film.

Lo sceneggiatore è apparso nel podcast Scream Dreams con Barbara Crampton, svelando che sta delineando il prossimo progetto.

Il nuovo progetto

Parlando della storia di Chucky, Don Mancini ha spiegato: "Sono nelle prima fasi del lavoro su un nuovo film di Chucky".

Il creatore della saga ha inoltre anticipato che il lungometraggio sarà sviluppato in contemporanea con lo show televisivo.

Mancini dovrebbe quindi mantenere la continuità della storia legando i progetti per il piccolo e il grande schermo.

Il successo della serie targata Syfy e USA Network sembra aver dato nuova linfa alla saga di Chucky. Il remake del 2019 non aveva ottenuto i risultati sperati, ma i fan hanno potuto poi seguire in tv le sanguinose avventure dell'originale killer. Il 10 aprile arriveranno anche gli episodi della parte 2 della terza stagione, in cui Chucky farà i conti con la propria mortalità nell'unico modo che conosce. I fan possono quindi attendersi nuovi spargimenti di sangue e morti.

Chucky: il creatore della serie vorrebbe realizzare un crossover con Freddy Krueger

La terza stagione

La sinossi della terza stagione della serie dichiarava: "Grazie alla sua perenne sete di potere, Chucky è ora arrivato ad avere a che fare con la famiglia più potente del mondo, la famiglia del Presidente degli Stati Uniti d'America. Ma come è finito Chucky tra le mura della Casa Bianca? Che cosa potrà mai volere? E come faranno Jake, Devon e Lexi a raggiungere Chucky nell'edificio con il più alto livello di sicurezza al mondo? Il tutto, poi, cercando anche di mantenere un certo equilibrio con la loro vita personale e privata, con tutte le sfide del caso. E Tiffany ha una crisi tutta sua da risolvere...".

La serie ideata da Don Mancini vedrà tornare ancora una volta Zackary Arthur, Bjorgvin Arnarson, e Alyvia Alyn Lind nei panni dei teenager alle prese con la bambola assassina (la cui voce appartiene a Brad Dourif), e a loro si aggiungono Carina Battrick, Devon Sawa e Jennifer Tilly, con guest star come Sarah Sherman e Kenan Thompson.