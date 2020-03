Chuck: Zachary Levi spera ancora di realizzare un film sequel

Zachary Levi ha svelato di non aver perso le speranze di realizzare un film sequel della serie Chuck, andata in onda dal 2007 al 2012 sugli schermi di NBC.

Durante una diretta Instagram, l'attore ha infatti avuto modo di parlare del progetto che spera venga prima o poi realizzato, riaccendendo le speranze dei tanti fan dello show.

Lo show, nel periodo della sua messa in onda sugli schermi americani, non ha brillato per quanto riguarda gli ascolti, ma ha conquistato molti fan leali che si sono appassionati alle storie di Charles Bartwoski, che ha tutti i segreti del mondo codificati nel suo cervello, e dei suoi aiutanti, l'agente Sarah Walker e il colonnello John Casey.

Il cast di Chuck ha parlato spesso della speranza di una reunion, in particolare avanzando l'ipotesi della realizzazione di un film sequel o di una sesta stagione. Zachary Levi, in più occasioni, ha sostenuto il progetto, ostacolato però dalla mancanza di un concreto sostegno economico.

L'attore ha ora fatto un appello al co-creatore della serie Chris Fedak sostenendo che è il momento giusto per riportare i personaggi sugli schermi. Zachary ha detto ai propri fan: "Non c'è realmente niente da dire su Chuck tranne che sto ancora cercando di realizzare quel film. Adorerei farlo e ho parlato con Yvonne Strahovski, Adam Baldwin, Joshua Gomez, Ryan McPartlin e Sarah Lancaster. Ne ho parlato con tutti, persino quando abbiamo finito di girare l'ultima stagione, più o meno dicendo 'Se riuscissimo a far realizzare questa cosa, sareste disposti a tornare sul set?'. Tutti sembravano a favore e vogliono che accada".

La star di Shazam! ha proseguito: "Devo capire come poterci riuscire. Devo avere la sceneggiatura giusta. Adorerei veder coinvolto Chris Fedak... Chris Fedak, se stai guardando questo video, ora è il momento giusto per scriverlo! Ho bisogno dello script per proporlo ovunque, come Amazon. Chuck è disponibile su Amazon, quindi direi di partire da lì".