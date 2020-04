Chuck: il cast nella reunion virtuale per beneficenza (VIDEO)

La serie Chuck è stata al centro di una reunion virtuale ideata per beneficenza che ha permesso ai fan, grazie al video condiviso online, di assistere al tavolo di lettura di una puntata della terza stagione.

Il cast della spy comedy con protagonista Zachary Levi ha unito le forze per sostenere economicamente Feeding America durante questo difficile periodo.

L'evento fa parte dell'iniziativa #UnitedAtHome ideata da Entertainment Weekly e online ha permesso di raccogliere già 51.000 dollari sul sito dell'organizzazione benefica.

Al tavolo di lettura organizzato online per la gioia dei fan di Chuck hanno partecipato Zachary Levi (Chuck Bartowski), Yvonne Strahovski (Sarah Walker), Adam Baldwin (Colonel John Casey), Joshua Gomez (Morgan Grimes), Sarah Lancaster (Ellie Bartowski), Ryan McPartlin (Captain Awesome), Vik Sahay (Lester Patel), Scott Krinsky (Jeff Barnes), e Mark Christopher Lawrence (Big Mike), insieme ai co-creatori Josh Schwartz e Chris Fedak. La lettura della puntata intitolata Chuck Versus the Beard, il nono episodio della terza stagione, ha inoltre coinvolto le guest star Brandon Routh, Cedric Yarbrough e Diedrich Bader, oltre a Kyle Fox, un fan scelto tra chi aveva commentato online un post del magazine.

Nel divertente epsodio Chuck rivela al suo miglior amico Morgan di essere una spia e Fedek, durante la lettura, ha spiegato che si trattava di un momento molto importante per la storia. Levi ha invece aggiunto: "Per quanto riguarda il rapporto tra Zach e Josh ero così felice perché improvvisamente ora potevamo collaborare nel mondo delle spie e fare più cose divertenti insieme, mentre per quanto riguarda il personaggio di Chuck non dovevo più continuare a mentire sempre al mio amico".

Il protagonista della serie ha voluto inoltre ribadire che sta cercando di far scrivere a Josh Schwartz e Chris Fedak un film, progetto richiesto innumerevoli volte dai fan.