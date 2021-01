Christopher Nolan: "Girare Tenet a Mumbai è stato fantastico, voglio tornare a lavorare in India"

Christopher Nolan ha svelato che girare alcune scene di Tenet a Mumbai l'hanno portato a voler tornare in India per il suo prossimo progetto.

Christopher Nolan, dopo l'esperienza vissuta in occasione delle riprese di Tenet, ha svelato che vuole tornare a lavorare in India.

Alcune scene del lungometraggio con star John David Washington, in cui appare anche l'attrice Dimple Kapadia, sono state girate a Mumbai e ora il filmmaker sta cercando di trovare un modo per tornare in futuro nella nazione e coinvolgere i talenti locali.

Il regista Christopher Nolan, intervistato da IANS, ha dichiarato che la sua esperienza è stata una grande fonte di ispirazione.

Il filmmaker ha sottolineato: "Non faccio programmi troppo in anticipo, ma ho avuto una fantastica esperienza in India e voglio decisamente tornare e lavorare di più in India con attori indiani. Non so però quale sarà il mio prossimo progetto".

Nolan ha inoltre confermato che alcuni dei suoi momenti preferiti di Tenet sono stati realizzati proprio in India: "Ho avuto davvero un'esperienza incredibile. L'amore per i film in quella città è davvero percepibile. Incontrare i filmmaker di Mumbai e vedere i paesaggi e i suoni della città sono stati davvero una fonte di ispirazione. Ha messo immediatamente in moto la mia immaginazione su come potrei tornare lì e realizzare qualche ripresa".

Attualmente non è stato annunciato un ritorno sul set e i fan potrebbero attendere, come accaduto in passato, anche tre anni prima di scoprire i primi dettagli di un nuovo progetto firmato Nolan.