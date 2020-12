Christopher Nolan spiega perché non ha smartphone e indirizzo email

Christopher Nolan ha rilasciato una lunga intervista a People, parlando del suo ultimo film, Tenet, ma anche dei suoi precedenti lavori che lo hanno portato ad essere uno dei registi più apprezzati a livello internazionale. Il cineasta britannico ha inoltre spiegato perché non possiede uno smartphone e neanche un indirizzo email.

Il 2020 è stato un anno a dir poco nefasto (anche) per l'industria cinematografica. Lo sa bene Christopher Nolan che proprio negli scorsi mesi ha rilasciato il suo ultimo lavoro, Tenet, facendolo diventare l'unico blockbuster approdato nelle sale tra un'ondata e l'altra della pandemia. La scelta di non rimandare ulteriormente l'uscita della sua opera ha senza dubbio aiutato le sale che hanno potuto respirare un po' in questo periodo di completa apnea. Nolan ha sempre sostenuto l'importanza della sala e quindi dell'esperienza cinematografica al suo interno e, non a caso, di recente ha criticato la scelta della Warner di far uscire i film del listino 2021 contemporaneamente sia al cinema che in streaming su HBO Max.

Durante la sua recente intervista, il regista di Memento ha anche approfondito il suo rapporto con la tecnologia. "È vero che non ho uno smartphone. Ho un piccolo telefono a conchiglia che porto con me di tanto in tanto. Mi distraggo facilmente, quindi non voglio avere accesso a Internet ogni volta che mi annoio. Faccio del mio meglio per pensare in quei momenti intermedi che le persone ora riempiono di attività online, quindi mi avvantaggia". Oltre a non avere uno smartphone, Nolan non ha neanche un indirizzo email. "Per quanto riguarda le email, semplicemente non sono mai stato particolarmente interessato a comunicare con le persone in quel modo. Preferisco chiamare le persone da un telefono fisso. Quindi sì, voglio dire, ognuno trova il proprio modo di comunicare con le persone e affrontare le cose".