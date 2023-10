Christopher Nolan salvò il cult Donnie Darko dall'oblio: ecco come

Ebbene sì, se oggi tutti abbiamo visto Donnie Darko, che negli anni è diventato un vero e proprio film di culto, lo dobbiamo anche a un certo Christopher Nolan.

Nel 2021, in occasione del 20° anniversario della pellicola, lo sceneggiatore/regista Richard Kelly e il produttore esecutivo Aaron Ryder hanno ricordato come Nolan e sua moglie e socia produttrice, Emma Thomas, abbiano contribuito a garantire la distribuzione di quello che sarebbe diventato un classico di culto molto amato dagli appassionati di fantascienza.

Ryder, che in precedenza era stato produttore esecutivo di Memento, invitò i due a una proiezione anticipata di Donnie Darko insieme ai capi della società di distribuzione di Memento, la Newmarket Films, in un momento in cui Donnie Darko non aveva ancora un distributore.

"È stata una proiezione fantastica perché, sebbene il film fosse, diciamo così, imperfetto, c'era anche qualcosa di incredibilmente accattivante", ha raccontato.

"Quando si sono riaccese le luci, Chris e sua moglie si sono girati verso i dirigenti della Newmarket, Chris Ball e Will Tyrer, ed entrambi li hanno guardati e hanno annuito", ha continuato Kelly. "Hanno detto: 'Dovreste distribuirlo'. E mi hanno dato alcuni suggerimenti. Chris e sua moglie hanno avuto l'idea di mettere la parentesi sotto i titoli di testa".

Nolan, che è sempre stato un regista che ama giocare con la struttura narrativa e la narrazione non lineare, ha chiaramente visto uno spirito affine nel racconto fantascientifico di Kelly, anche se all'epoca era ancora un po' grezzo.

Donnie Darko: Richard Kelly svela il contributo di Christopher Nolan e Francis Ford Coppola!

Considerando che i fan stanno ancora discutendo e approfondendo le sfumature di Donnie Darko a distanza di anni, siamo contenti che Nolan si sia adoperato per aiutare il progetto a tagliare il traguardo in un momento critico della sua storia produttiva.