Donnie Darko in 4K UHD, la recensione: una strepitosa steelbook a 5 dischi per il cult di Richard Kelly

A poco più di vent'anni dalla sua uscita, Midnight Factory omaggia Donnie Darko con un'edizione strepitosa esclusiva Fan Factory, che per la prima volta presenta il cult di Richard Kelly nel formato video 4K UHD e lo confeziona in un'elegante steelbook a cinque dischi. Enigmatico, misterioso, inquietante, emozionante, oltre che accompagnato da una strepitosa colonna sonora, il film con Jake Gyllenhaal non lasciò subito il segno alla sua uscita del 2001, ma poi fra consensi e decine di interpretazioni sul suo significato, divenne ben presto un cult, tanto che la Director's Cut del 2004 presentata alla Mostra del Cinema di Venezia rappresentò il suo rilancio in grande stile. Entrambe le versioni, come vedremo, sono comunque presenti nell'edizione distribuita da Plaion Pictures.

Steelbook a cinque dischi, booklet e card

L'edizione Midnight Factory di Donnie Darko è strepitosa fin dalla confezione, una bellissima steelbook che nella cover raffigura ovviamente l'inquietante coniglione. Nella confezione, ma all'esterno della confezione metallica, troviamo un bel booklet illustrato di approfondimenti a 24 pagine e una card. All'interno ben cinque dischi: attenzione, quando aprite la steelbook vi chiederete dove sono, perché ne vedrete solamente due: ebbene sono impilati uno sull'altro sul medesimo perno, due da una parte (i due dischi 4K UHD con la Director's Cut e la Theatrical Cut) e tre dall'altra (i blu-ray con le due versioni del film e uno interamente dedicato agli extra). Le versioni 4K beneficiano di nuovi restauri dai negativi originali di Arrow Films, supervisionati e approvati dal regista.

Donnie Darko: il cult generazionale compie vent'anni e non smette di stupire

Il video 4K: un netto salto di qualità

Jake Gyllenhaal e Drew Barrymore in una scena di Donnie Darko

E veniamo all'aspetto più importante della nuova edizione, la possibilità di vedere finalmente Donnie Darko in 4K UHD. Ed è un bel vedere, per entrambe le versioni che presentano praticamente la stessa qualità. Nonostante un girato che resta ostico e particolare, con una fotografia molto morbida e scura e un look flou nelle atmosfere più oniriche, il salto di qualità rispetto al blu-ray è netto ed evidente. La grana è sempre presente, ma più organica e naturale, il dettaglio appare più efficace e incisivo, con una brillantezza inedita nelle scene più chiare. Ma emergono ancora più particolari, soprattutto sui fondali, e c'è soprattutto un miglioramento del dettaglio anche nelle ombre e nelle frequenti scene buie o notturne. Anche il croma, sempre nell'ambito di una certa sobrietà, è più solido con colori più intensi e neri più profondi, oltre che con sfumature decisamente più ricche e fluide. Certo, non c'è la graniticità delle produzioni più recenti, ma questo è dovuto solamente al girato e agli anni sulle spalle del film. Che, sia chiaro, non si era mai visto così bene.

Audio coinvolgente grazie alle tracce lossless

Jake Gyllenhaal, Jena Malone e lo spaventoso coniglio Frank in una scena di Donnie Darko

Ottime notizie anche dall'audio, che risulta molto coinvolgente. Entrambe le versioni di Donnie Darko sono dotate di una robusta traccia in DTS-HD Master Audio 5.1, sia per l'italiano che per l'inglese. Il lavoro del sub e la risposta alle basse frequenze è davvero ottima, a partire dal tuono di apertura molto evocativa, ma l'immersione negli effetti sonori è sempre significativa, soprattutto nella cavernosa voce del coniglio o gli stessi fragorosi incontri con Frank. Per il resto l'attività di tutti i diffusori è precisa, il dialogo è reso in modo molto pulito e chiaro, ma un discorso a parte lo meritano le bellissime musiche, capaci di avvolgere con calore lo spettatore con energia e con indubbio trasporto, consentendo un'esperienza ancora più immersiva.

Donnie Darko: 15 anni dopo, l'elogio al Deus ex Machina

Extra strepitosi: tre commenti audio e quattro ore di materiale

Jake Gyllenhaal con Jena Malone in una scena di Donnie Darko

A completare la strepitosa edizione, il già noto incredibile pacchetto di extra con quattro ore di materiale e tre commenti audio, distribuiti sui dischi, senza dimenticare i citati booklet da 24 pagine e la cartolina da collezione. Sui dischi 4K troviamo solo i commenti audio: due per la versione cinematografica, il primo di Richard Kelly e Jake Gyllenhaal, il secondo dello stesso regista col resto del cast. Sulla Director's Cut troviamo invece il commento audio di Richard Kelly e Kevin Smith. La cosa si replica sui blu-ray, dove troviamo anche gli altri extra. Nel disco della Theatrical Cut troviamo anche una ventina di scene eliminate o estese (totale di 31 minuti) con commento opzionale del regista, e infine il trailer. Sul disco con la director's cut troviamo il trailer di questa versione e il documentario Me l'hanno fatto fare 2 (30′) con vari addetti ai lavori o semplici fan che parlano dei significati del film e dell'impatto che ha avuto il cult su di loro e in genere sul cinema.

L'inquietante coniglio Frank di Donnie Darko

Tutti gli altri contenuti speciali li troviamo sul quinto disco, il blu-ray tutto dedicato agli extra. Si parte con il documentario The Donnie Darko Production Diary, ovvero un prezioso diario di produzione di 53 minuti sulla lavorazione, le location, la preparazione alle riprese e le discussioni sul set: il contributo è disponibile con un commento opzionale. Si prosegue con il lungo documentario Deus ex Machina: La filosofia di Donnie Darko, che dura ben 82 minuti e attraverso filmati e numerose interviste tratta dell'idea iniziale, della nascita dello script, delle prime reazioni, della presentazione al Sundance e delle possibili interpretazioni, attraverso un'analisi filosofica. Si continua con alcune Interviste (14') risalenti all'epoca della lavorazione, il cortometraggio #1 Fan: A Darkomentary (13'), vincitore di un concorso tenutosi su DonnieDarko.com, quindi Storyboard (8') a confronto con il risultato finale. Troviamo poi ancora Dietro le quinte (5') con immagini durante la lavorazione, Televendite "Cunning Visions" (6'), ovvero le clip integrali per liberarsi dalla paura presenti nel film con commento opzionale (6′), e Me l'hanno fatto fare (5′), interpretazioni artistiche londinesi di 14 artisti emergenti ispirate a Donnie Darko. A chiudere il tutto il video musicale "Mad World" di Gary Jules, galleria fotografica e tv spot.