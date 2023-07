Tra le star che popolano Oppenheimer, in uscita nei cinema italiani il 23 agosto, c'è anche Robert Downey Jr., che lo ha definito "senza dubbio il miglior film da lui mai interpretato". La stima è reciproca visto che per Christopher Nolan, Robert Downey Jr. come Iron Man è la miglior scelta di casting della storia del cinema.

Ecco ha dichiarato il regista di Oppenheimer durante un'ospitata nel podcast Happy Sad Confused:

"Quando Jon Favreau ha avuto l'intuizione di sceglierlo come Iron Man, è stata una delle più grandi decisioni di casting nella storia dei film. Guardate cosa è accaduto dopo. Penso che Jon sapesse che attore incredibile, quale incredibile potenziale avesse Downey. E poi entra in gioco il carisma della star del cinema, quel meraviglioso carisma."

Christopher Nolan prosegue: "La cosa bella nel lavorare con Robert Downey Jr. su questo progetto è stata la possibilità di andare da lui e dire, 'Ok, metti da parte per un secondo quel carisma e perditi in questo essere umano della vita reale che è così complesso e ha un ruolo così incredibile da recitare nella storia di Oppenheimer'. Vederlo tornare alle origini come attore, vederlo trovare la verità in un altro essere umano e offrirla, penso che molti dei suoi fan saranno estremamente sorpresi. È davvero bello vedere qualcuno che ha raggiunto una tale grandezza come star del cinema pronto a rimettersi in gioco".