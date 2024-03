Christopher Nolan, il regista di Oppenheimer verrà nominato Cavaliere da Re Carlo

Reduce dalla vittoria del suo primo premio Oscar per la miglior regia grazie a Oppenheimer, Christopher Nolan riceverà il grado di cavaliere diventando Sir Christopher Nolan insieme alla produttrice e partner Emma Thomas, che riceverà il titolo di Dama.

Christopher Nolan disegna qualcosa sul muro del set de Il cavaliere oscuro - Il ritorno

A conferire l'onorificenza è Re Carlo III che ha premiato anche il CEO di Netflix Ted Sarandos come Comandante Onorario dell'Ordine dell'Impero Britannico, in base a quanto recita un documento diffuso dal governo britannico. Il Ministero degli Esteri ha la facoltà di raccomandare premi onorari per i cittadini di Paesi che non hanno un re come capo di stato, come accadde in passato per Steven Spielberg e Angelina Jolie.

L'anno d'oro di Christopher Nolan

Il 2024 si sta rivelando un anno d'oro per Christopher Nolan, che in Oppenheimer ha raccontato la storia del fisico J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), a capo della direzione scientifica del Progetto Manhattan che portò alla costruzione della prima bomba atomica.

Ted Sarandos ha commentato l'onorificenza ricevuta:"La brillantezza del Regno Unito, l'artigianato di alta qualità e le strutture di produzione all'avanguardia lo rendono un luogo straordinario in cui investire. Non potremmo essere più entusiasti di far parte di questa comunità creativa ed è un vero onore".