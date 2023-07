Stanley Tucci prepara il baccalà alla livornese a Robert Downey Jr. che ringrazia: 'Che amico fantastico'

L'amore di Stanley Tucci per la cucina italiana è parecchio noto ai suoi fan, visto anche il reality a tema culinario Searching for Italy. Così, l'attore è stato incaricato di preparare la cena a Robert Downey Jr. e ad altri 11 ospiti e il piatto servito era nientemeno che il baccalà alla livornese.

Entrambi gli attori hanno espresso la propria emozione per la cena su Instagram, dove Downey Jr. ha documentato la sua esperienza in un video con la colonna sonora di un classico di Frank Sinatra.

"Cena a Casa Tucci - Un vero gioiello di uomo, e Felicity [Blunt] mi ha fatto sentire come in famiglia", ha scritto nella didascalia del post, riferendosi alla moglie di Tucci. "Guardate @stanleytucci in Searching for Italy".

Nel video si vede Downey Jr. mangiare e scuotere la testa incredulo, dopo aver mostrato l'interno della cucina di Tucci. Sembrando piuttosto impressionato, la star del cinema ha dato a Tucci un bacio sulla guancia mentre i due si scambiavano una risata dopo il pasto.

Rivedremo presto Robert Downey Jr. in Oppenheimer di Christopher Nolan, film che l'attore ha definito come "il migliore a cui abbia mai partecipato". Oppenheimer uscirà nelle sale italiane il 23 agosto.