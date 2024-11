Christopher Nolan su Dune Parte 2: "Miracoloso, ma quanti nomi ha Timothée Chalamet?"

Il regista ha espresso ancora la sua ammirazione per il sequel di Denis Villeneuve ma è rimasto un po' confuso da tutti i nomi che ha il protagonista

Christopher Nolan ha recentemente moderato una conversazione per la campagna Oscar con Denis Villeneuve dopo una proiezione di Dune: Parte Due e ha espresso il suo amore per il sequel, definendolo "un miracoloso lavoro di adattamento".

Il vincitore dell'Oscar per Oppenheimer si è unito a Steven Spielberg e ad altri grandi registi nell'elogiare il sequel fantascientifico di Villeneuve, che sarà uno dei principali candidati alle statuette di questa stagione dei premi per quanto riguarda la Warner Bros.

"Ho visto la seconda parte e penso che sia un lavoro miracoloso di adattamento, di prendere la seconda parte e di farne una conclusione incredibile della storia", ha dichiarato Nolan. "Ho molte domande su come avete fatto, a partire da: Usul, Muad'Dib, Paul, Lisan al Gaib. Quanti cazzo di nomi si possono dare a un personaggio e aspettarsi che il pubblico riesca a seguirlo?".

"C'è una domanda seria dietro a questo", ha continuato Nolan. "La maggior parte degli adattamenti è un processo di condensazione e semplificazione delle cose. La mia sensazione, guardando entrambi i film, in particolare il secondo, è che questo sia stato un atto di esplorazione un po' più approfondita per abbracciare questa costruzione del mondo al di là di quello che c'è nel libro".

Dune - Parte Due ha "aggiustato" una delle scene più deludenti del film di David Lynch, ecco come

Durante il suo Q&A con Villeneuve al Directors Guild of America lo scorso marzo, poco dopo l'uscita nelle sale del film, Spielberg ha definito Dune: Parte Due "uno dei film di fantascienza più brillanti che abbia mai visto".

"Lasciatemi iniziare dicendo che ci sono registi che sono costruttori di mondi", aveva detto Spielberg a Villeneuve all'epoca. "Non è una lista lunga e sappiamo chi sono molti di loro. A partire da [Georges] Méliès, Disney, Kubrick, George Lucas. Ray Harryhausen lo includo in questa lista. Fellini ha costruito i suoi mondi. Tim Burton. Ovviamente Wes Anderson, Peter Jackson, James Cameron, Christopher Nolan, Ridley Scott, Guillermo del Toro. La lista continua, ma non è poi così lunga, e credo profondamente, ferventemente che tu sia uno dei suoi nuovi membri... E quella scena del surf sui vermi è una delle cose più belle che abbia mai visto".