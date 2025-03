Christina Ricci: "Il cinema mi ha salvato da una brutta infanzia e da una famiglia che non mi proteggeva"

Ex attrice bambina, la carriera di Christina Ricci è decollata nel 1990 quando, ad appena nove anni, ha affiancato Cher e Winona Ryder nel dramma familiare Sirene. 35 anni dopo, l'attrice ha celebrato il successo con la meritata stella sulla Hollywood Walk of Fame, occasione che le ha permesso di riflettere su come il cinema l'abbia salvata da un'infanzia difficile e da una situazione familiare problematica.

"Questo è profondamente importante per me", dice Ricci. "Ne sono rimasta davvero commossa, in realtà. Non sono sentimentale e non mi interessano i riconoscimenti, ma essere riconosciuta in questo modo è davvero prezioso".

Dopo il successo di Sirene, Christina Ricci è praticamente cresciuta davanti all'obiettivo della macchina da presa inanellando un lavoro dopo l'altro.

"Ricordo tutto di quel periodo" ha detto a Variety. "Ciò che penso mi abbia reso un'attrice di successo è che fin da quando ero molto giovane, mi sono sempre sentita completamente a mio agio davanti a una telecamera. Ma non a una macchina fotografica. Mi sono sempre sentita davvero a mio agio e al sicuro in un modo che non provo nella vita. Mi rende capace di correre rischi per fare cose che non sono pianificate, di essere spontanea. L'ho fatto dal momento in cui ho iniziato, e non so perché. Ora che sono adulta, rendendomi conto di quanto sia prezioso e di che dono sia, faccio del mio meglio per proteggerlo in ogni momento".

Christina Ricci col fantasmino Casper

Un'infanzia sotto i riflettori

Essendo comparsa giovanissima in titolo di successo come La famiglia Addams, Casper e Amiche per sempre, con l'arrivo dell'adolescenza anche iruoli di Christina Ricci sono diventati più adulti offrendole la possibilità di mostrare il suo talento in titoli come Tempesta di ghiaccio, Buffalo '66, Il mistero di Sleepy Hollow e Prozac Nation.

"Sono stata davvero fortunata perché non mi sono mai successe cose orribili e nessuno ha mai cercato di approfittarsi di me sessualmente" ha spiegato, ripensando alle insidie presenti nell'industria. "Ho avuto a che fare con qualche idiota, ma per lo più ero abbastanza consapevole da capire che quelle persone si comportavano da idioti e che non aveva nulla a che fare con me. Quando lavori a un film, non sei mai importante quanto il prodotto che viene realizzato. Quindi da adulti, scegliamo di mettere da parte i nostri bisogni. Ma da bambini, imparare che vieni sempre dopo e che i tuoi bisogni, le tue emozioni e il tuo benessere fisico vengono dopo, penso che sia una cosa difficile per un bambino. Da bambino, stai ancora sviluppando il tuo ego e il tuo senso di sé. E quindi a volte quella cosa del venire dopo diventa parte di ciò che è il bambino. Penso che possa essere davvero pericoloso e renderti vulnerabile all'essere sfruttato e manipolato quando invecchi".

Christina Ricci con la co-star di Mercoledì Jenna Ortega

E di fronte ai pericoli a cui vanno incontro le baby star, Ricci ha rivelato di aver vissuto una situazione familiare complicata da cui l'ha salvata proprio l'industria:

"Odiavo le prove e odiavo i giorni dei test con la telecamera perché sapevo che erano i giorni in cui tutti mi guardavano e parlavano di cosa non andava in me, del mio aspetto e di cosa dovevano sistemare. 'Non possiamo mai riprenderla da questo lato'. Quel genere di cose crescendo non mi piacevano. Ricordo solo che temevo quei giorni. Ma non mi è successo niente di orribile, in realtà. Sono stata in grado di elaborare e superare quelle difficoltà. L'industria cinematografica mi ha in un certo senso salvata da un'infanzia che non era molto bella e da una famiglia che non era molto sicura. Quindi poter scappare e fare questa cosa in cui ero totalmente al sicuro quando ricevevo la convalida degli adulti, basata su un'abilità che avevo e che era speciale, penso che mi abbia davvero, davvero salvata".