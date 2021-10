Christian: il teaser del supernatural crime drama Sky con Edoardo Pesce

Il teaser trailer di Christian svela le prime immagini del supernatural crime drama con Edoardo Pesce, in arrivo su Sky e NOW a gennaio 2022.

In concorso al CanneSeries, il prestigioso festival dedicato alle serie che a ottobre fa di Cannes la capitale internazionale della TV, si mostra oggi nelle immagini del teaser trailer appena rilasciato di Christian, una produzione Sky e Lucky Red che arriverà a gennaio 2022 su Sky e in streaming su NOW.

Commissionata da Sky Studios per l'Italia, Christian è un supernatural - crime drama con il vincitore del David di Donatello Edoardo Pesceprotagonista nel ruolo del titolo, quello dello scagnozzo di un boss della Roma di periferia a cui compaiono all'improvviso delle stimmate con le quali inizierà a fare miracoli. Una serie Sky Original in sei episodi diretti da Stefano Lodovichi - anche produttore creativo - e Roberto Saku Cinardi, creata da Valerio Cilio, Roberto Saku Cinardi e Enrico Audenino, da un'idea di Roberto Saku Cinardi. Le sceneggiature sono di Valerio Cilio, Enrico Audenino, Renato Sannio e Patrizia Dellea.

Accanto a Edoardo Pesce nel cast: Silvia D'Amico nei panni di Rachele, una ragazza problematica vicina a Christian; Francesco Colella interpreta Tomei, il veterinario del quartiere che arrotonda curando e cucendo quelli che ne hanno bisogno e non possono andare in ospedale; Giordano De Plano è Lino, il boss locale, quasi un fratello per Christian essendo i due stati cresciuti dalla stessa donna, Italia; Antonio Bannò nei panni del figlio di Lino, Davide, erede dell'impero del padre e miglior amico di Christian; Gabriel Montesi, che interpreta un amico della compagnia di Christian e Davide, Penna, un piccolo malvivente che lavora per Lino; Lina Sastri in quelli di Italia, la madre di Christian. E con il vincitore del David di Donatello Claudio Santamaria, che in Christian interpreterà Matteo, un postulatore del Vaticano all'ossessiva ricerca di qualcuno che abbia reali poteri taumaturgici.

Questa la sinossi di Christian: In un quartiere desolato della periferia romana, Christian (Edoardo Pesce) si guadagna da vivere facendo l'unica cosa che sa fare: menare. Lo fa per il boss locale, Lino (Giordano De Plano), una sorta di fratello adottivo maggiore perché cresciuto con la stessa donna, Italia (Lina Sastri). Quest'ultima ora soffre di Alzheimer e vive con Christian che bada a lei. Un giorno, a Christian iniziano a far male le mani e a sanguinare: sono delle stimmate, anche se lui, coatto di periferia, non se ne rende conto. Le stimmate diventano presto un problema, anche perché gli impediscono di fare il suo lavoro, quello di "menare le mani". Attraverso di esse salva miracolosamente da un'overdose la tossica del quartiere, Rachele (Silvia D'Amico), che si attacca a lui per invitarlo a cambiar vita, visto che a quanto pare può curare la gente. I poteri di Christian attirano l'attenzione di Matteo (Claudio Santamaria), un postulatore del Vaticano che è ossessionato dal trovare qualcuno i cui poteri taumaturgici siano veri. Ma, soprattutto, il grande potere di Christian attira l'attenzione di Lino: non solo perché Christian non può più fare il suo lavoro, ma perché Christian salva le persone, e questo potrebbe minare le basi del suo regno.

Christian arriverà a gennaio 2022 su Sky e in streaming su NOW.