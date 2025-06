Christian Slater ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame: "Capita una volta nella vita"

Christian Slater ha ricevuto la stella numero 2.815 sulla Hollywood Walk of Fame, in omaggio alle sue storiche interpretazioni nel settore televisivo, da Mr. Robot a Dexter: Original Sin.

Una carriera costruita anche nel cinema ma che ha riservato parecchie soddisfazioni soprattutto in televisione, motivo per il quale è stato deciso di assegnargli la stella per la tv.

Il discorso di ringraziamento di Christian Slater e i ricordi di sulla Hollywood Boulevard

"È davvero un'esperienza che capita una volta nella vita e mi sento molto fortunato, grato e benedetto. Questa città mi ha fatto credere che la magia esista davvero e che i sogni si possano realizzare. Amo questa città e amo questo mestiere. Lo amo ancora e continuo a divertirmi" ha dichiarato Slater.

L'attore si è soffermato sui suoi primi ricordi di Hollywood Boulevard con lo skateboarder Stacy Peralta:"Non ero molto bravo con lo skateboard e avevo bisogno di lezioni. Mi disse che uno dei posti migliori e più scorrevoli per allenarsi era Hollywood Boulevard. Così siamo venuti qui alle 2 di notte, quando le strade erano vuote, e aveva ragione. Ci siamo spinti entrambi oltre i nostri limiti. Proprio lungo la Walk of Fame. È stato molto divertente".

Il ruolo fondamentale della famiglia nel successo di Christian Slater

La star di Robin Hood - Principe dei ladri ha ricordato il grande apporto fornito dalla sua famiglia nel corso della sua carriera:"Ho figli meravigliosi e straordinari, e non riesco a immaginare la mia vita senza di loro. Sono fantastici. Avere una stella sulla Hollywood Boulevard è bellissimo, ma niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza la mia famiglia e l'amore che ho oggi".

Christian Slater in un episodio di The Forgotten

Alla cerimonia hanno presenziato diversi amici e colleghi di Christian Slater, tra cui Sarah Michelle Gellar, Reno Wilson e Alex Shimizu.