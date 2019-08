American Psycho: Tom Cruise al posto di Christian Bale nel video deepfake!

Il video deepfake mostra come sarebbe Tom Cruise al posto di Christian Bale nel ruolo del protagonista del film tratto dal romanzo di Bret Easton Ellis.

Tom Cruise protagonista di American Psycho al posto di Christian Bale. No, non si tratta di un errore ma di un video deepfake comparso su YouTube nel quale il personaggio principale del film di Mary Harron, il dirigente newyorchese dalla doppia vita Patrick Bateman interpretato da Christian Bale ha il volto di Tom Cruise. E il risultato è sconcertante.

Proprio come nel video di un mese fa di Shining, dove il viso di Jack Nicholson venne sostituito con quello di Jim Carrey, il canale YouTube Ctrl Shit Face si è cimentato in un'altra prova della tecnologia deepfake, immaginando Tom Cruise al posto di Christian Bale nel film del 2000, ispirato al noto romanzo di Bret Easton Ellis, e con l'avvicendamento della voce originale del monologo. La scelta di Tom Cruise è curiosa perché fu proprio Christian Bale ad ammettere di essersi ispirato alla star di Mission: Impossible dopo averla osservata nel corso di un'intervista con David Letterman. La regista di American Psycho svelò che Bale era rimasto colpito dal modo di porsi di Cruise, "intensamente amichevole, ma con il vuoto in fondo agli occhi".

Inoltre nel romanzo, Bret Easton Ellis scrive di un incontro tra Patrick Bateman e Tom Cruise in ascensore. Dettagli che rendono ancor più suggestivo e inquietante questo nuovo esperimento con la tecnica deepfake, spesso utilizzata anche per finalità ambigue e negative.

Tom Cruise tornerà nel ruolo del capitano Pete Mitchell in Top Gun: Maverick, sequel del cult anni '80 diretto da Tony Scott.