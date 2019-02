Christian Bale sul red carpet di Berlino 2019, tra battute e ritardi: foto e video

Osannato e aspettato con una trepidazione con pochissimi precedenti, Christian Bale ha fatto la sua comparsa al Festival di Berlino 2019 per presentare il film Vice- L'uomo nell'ombra, dove mostra al pubblico un'altra delle sue incredibili trasformazioni.

Insieme al regista Adam McKay ha presenziato a tutti gli appuntamenti previsti. Il primo è stato il photocall alla quale però Bale si è presentato con un considerevole ritardo, arrivando comunque sorridente e piuttosto scherzoso davanti ai fotografi un po' spazientiti dalla lunga attesa. Anche in conferenza il suo umorismo non è venuto meno, ammettendo tra una domanda e l'altra di essere particolarmente distratto e un po' divertito dall'ombelico di un fotografo appostato in prima fila che si intravedeva dalla camicia leggermente aperta. Ecco alcune foto.

Anche sul red carpet serale l'ironia l'ha fatta da padrona. Dopo il passaggio dei giovani attori dell'European Shooting Stars, tra cui figura anche una carinissima Aisling Franciosi (mamma dell'amato Jon Snow de Il trono di spade), Bale e Mc Kay hanno fatto il loro ingresso sul red carpet. L'attore ha subito notato il maxischermo a bordo red carpet, divertendosi non poco a vedere le loro immagini proiettate indicandolo di frequente.

Al termine del tappeto rosso, dopo le interviste di rito, cast e pubblico sono entrati in sala per la proiezione del film, di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Vice - l'uomo nell'ombra. Il biopic segue la storia di Dick Cheney e della sua ascesa politica fino a diventare vicepresidente della Casa Bianca, nonché uno degli uomini più potenti del mondo. Oltre a Christian Bale del cast fanno parte anche Amy Adams, Steve Carell e Sam Rockwell.

Ecco il video.