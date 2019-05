Christian Bale e Matt Damon in Ford v. Ferrari, le prime foto

Ford v. Ferrari arriverà nelle sale americane a novembre ed è finalmente possibile dare un'occhiata a Christian Bale e a Matt Damon sul set grazie alle prime foto esclusive diffuse da Entertainment Weekly.

Ci si aspettava di vedere i due attori premio Oscar nei panni di Enzo Ferrari ed Henry Ford ma invece non sarà così: Bale e Damon saranno nella mischia come parte di una squadra che ha contribuito ad infiammare la disputa tra le due case automobilistiche. "Questo è il racconto di Davide contro Golia contro Golia. C'è Ford, il Golia dell'industria, e c'è Ferrari, con la sua reputazione da carismatico Golia, ma questo film è la storia del trionfo dei lavoratori" ha dichiarato Christian Bale.

Ecco le prime foto:

Con la 24 Ore di Le Mans del 1966 sullo sfondo, Ford vs Ferrari racconta la missione del pilota britannico Ken Miles (Christian Bale) e del designer americano Carroll Shelby (Matt Damon) di costruire un'auto rivoluzionaria che potesse consentire a Ford di sfidare il dominatore indiscusso delle gare automobilistiche: Enzo Ferrari e la sua scuderia. Diretto dal regista di Logan - The Wolverine, James Mangold, Ford vs. Ferrari vede nel cast anche Caitriona Balfe, Tracy Letts, Josh Lucas e Jon Bernthal.

Come ha spiegato Mangold, le scene delle gare sono state effettivamente girate su pista, senza l'aiuto ingombrante della CGI: "Rispetto a Logan e ai film di supereroi, questo è un film "vecchio stile" e volevo che si notasse la differenza. Volevo vedere un film sulle corse in cui le auto non fossero tutte create da un computer ma fossero davvero là fuori. Questa non è solo un'esperienza utile per gli aneddoti nelle conferenza stampa, fa davvero la differenza quando lo vedi sullo schermo".