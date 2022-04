Chris Rock, sua madre sullo schiaffo di Will Smith: "Come se avesse colpito tutti"

Nel corso di un'intervista con Billie Jean Shaw di WIS-TV, la madre di Chris Rock ha rotto il silenzio sul celebre schiaffo di Will Smith e ha dato la sua opinione sull'accaduto.

La madre di Chris Rock ha fornito la sua versione dei fatti sullo schiaffo ormai celebre che il figlio ha ricevuto da Will Smith durante la 94esima edizione dei Premi Oscar. La donna ha detto: "Quando ha colpito Chris, è come se avesse colpito ognuno di noi. In un certo senso, è come se avesse colpito persino me. Nessuno ha sentito il discorso. Nessuno era in grado di sentire nulla perché tutti quanti si sono chiesti: 'Ehi, cosa sta succedendo?!'".

Recentemente, l'Academy ha deciso di "espellere" Will Smith per dieci anni da qualsiasi evento organizzato. Nella lettera condivisa dall'Academy, si legge: "Il Consiglio ha deciso che, per un periodo di 10 anni a partire dall'8 aprile 2022, il signor Will Smith non avrà il permesso di partecipare a tutti gli eventi e i programmi dell'Academy, che si svolgeranno in persona o virtualmente, tra cui, ma non solo, gli Academy Awards".

Qualche giorno prima, Will Smith aveva pubblicamente chiesto scusa all'Academy e a tutte le persone coinvolte nell'accaduto: "La lista delle persone che ho ferito è lunga e include Chris, la sua famiglia, molti dei miei più cari amici e persone amate, tutte le persone che erano presenti, e il pubblico mondiale a casa. Ho tradito la fiducia dell'Academy. Ho privato i nominati e i vincitori della loro opportunità di celebrare ed essere celebrati per il loro straordinario lavoro. Ho il cuore spezzato".