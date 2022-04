Will Smith si dimette dall'Academy e chiede scusa per lo schiaffo dato a Chris Rock agli Oscar 2022

Will Smith ha deciso di rinunciare a far parte dell'Academy chiedendo scusa per il suo comportamento agli Oscar 2022.

Will Smith ha deciso di dimettersi dall'Academy dopo lo schiaffo dato a Chris Rock sul palco degli Oscar 2022.

L'attore, che dovrà comunque affrontare le conseguenze verranno prese tra qualche giorno, ha deciso volontariamente di uscire dall'organizzazione.

In un comunicato Will Smith ha ammesso che le azioni compiute durante la cerimonia di consegna degli Oscar sono state "sconvolgenti, dolorose e non sono scusabili", prima di dichiarare che accetterà ogni decisione presa dall'Academy of Motion Picture Arts & Sciences.

L'attore, che ha vinto l'ambita statuetta per la sua interpretazione nel film Una famiglia vincente, ha aggiunto: "La lista delle persone che ho ferito è lunga e include Chris, la sua famiglia, molti dei miei più cari amici e persone amate, tutte le persone che erano presenti, e il pubblico mondiale a casa. Ho tradito la fiducia dell'Academy. Ho privato i nominati e i vincitori della loro opportunità di celebrare ed essere celebrati per il loro straordinario lavoro. Ho il cuore spezzato".

Smith ha poi aggiunto: "Voglio che l'attenzione ritorni a chi la merita per i propri risultati e permettere all'Academy di tornare all'incredibile lavoro che compie per sostenere la creatività e l'arte nel cinema".

Il comunicato si conclude sottolineando: "Il cambiamento richiede tempo e mi impegno a compiere il lavoro per assicurarmi che non permetterò mai più alla violenza a superare la ragione".