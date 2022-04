Chris Rock rompe il silenzio sullo schiaffo di Will Smith “sono quasi guarito dai lividi”

Dopo settimane di silenzio, Chris Rock ha parlato per la prima volta dello schiaffo ricevuto da Will Smith durante la notte degli Oscar. Il comico lo ha fatto venerdì scorso nel corso di uno spettacolo al Lyric Performing Arts Center di Baltimora. Chris, ha dedicato all'argomento solo un secondo, per poi continuare con il suo One-Man-Show.

Prima di Chris Rock, a parlare dello schiaffo di Will Smith durante la 94esima edizione dei Premi Oscar, è stata la madre del comico che, durante un'intervista a Jean Shaw di WIS-TV, ha detto, "Quando ha colpito Chris, è come se avesse colpito ognuno di noi. In un certo senso, è come se avesse colpito persino me".

Chris Rock, fino allo scorso venerdì, non ne aveva mai parlato in pubblico, nonostante fosse stato sollecitato da più parti. Il comico ha scelto il palco del Lyric Performing Arts Center di Baltimora per rompere il silenzio, e stando a quanto raccontato dalla giornalista Annie Rose Ramos di WJZ-TV, Rock ha aperto il suo spettacolo dicendo: "Sto bene. Sto bene. Sono guarito da tagli e lividi... per la maggior parte".

Lo spettacolo di Chris Rock è durato circa novanta minuti e, durante l'intero show, che ha fatto registrare il tutto esaurito, il comico non ha più accennato all'evento che ha caratterizzato, suo malgrado, la notte degli Oscar. Chris, secondo la giornalista Annie Rose Ramos, prima dell'inizio dello spettacolo, ha fatto capire che gli piacerebbe concedere un'intervista a un network interessato alla sua intera versione dei fatti.

Will Smith nel frattempo, dopo essersi dimesso dall'Academy e aver chiesto scusa, è stato bandito per dieci anni dagli eventi legati all'organizzazione. Smith, nelle ultime ore, è volato in India per incontrare un guru che, pare, lo stia aiutando nella gestione della rabbia.