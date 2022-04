Will Smith, prima uscita pubblica dopo lo schiaffo a Chris Rock, da un guru in India (FOTO)

Nella sua prima uscita pubblica successiva allo schiaffo mollato a Chris Rock durante la 94esima edizione dei Premi Oscar, Will Smith si è recato da un guru in India.

Nella sua prima uscita pubblica successiva allo schiaffo mollato a Chris Rock durante la 94esima edizione dei Premi Oscar, Will Smith si è recato da un guru in India. E dove, altrimenti?

Sabato, Will Smith è atterrato in un aeroporto privato di Mumbai, in India. Non è chiaro cosa stia facendo l'attore ma, a quanto pare, sembrerebbe che si sia recato da un guru indiano per imparare a gestire la sua rabbia.

Ad aver fotografato Will Smith appena atterrato a Mumbai è stata Page Six, che ha colto il momento in cui l'attore ha concesso svariati selfie alla crew dell'aereo e ad alcuni suoi fan.

L'interprete è arrivato in hotel da solo sorridendo a fan e paparazzi, mostrandosi sereno e rilassato. Qualche giorno fa, la madre di Chris Rock ha condannato Will Smith e ha espresso il suo parere sulla questione dello schiaffo a suo figlio.