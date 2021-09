Chris Pratt e Sam Richardson star dell'action comedy Stranded Asset

Le co-star di La guerra di domani, Chris Pratt e Sam Richardson saranno ancora colleghi di set per l'action comedy targata Universal Stranded Asset, come rivelato da Deadline.

Jen D'Angelo scriverà la sceneggiatura del progetto i cui dettagli della trama sono attualmente tenuti segreti. Chris Pratt produrrà tramite la sua compagnia Indivisible Productions nell'ambito dell'accordo della società con la Universal Pictures.

L'attore, volto notissimo per la partecipazione al Marvel Cinematic Universe, nella saga dei Guardiani della Galassia, nel ruolo di Star-Lord, tornerà a indossare i panni del gaglioffo galattico nell'ultimo capitolo del franchise, Guardians of the Galaxy Vol. 3, la cui uscita in sala è prevista nel 2023.

L'attore brillante Sam Richardson sarà prossimamente in Shoot the Rooster, Senior Year e The Afterparty.

