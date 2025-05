Chris Pratt dimentica Anna Faris nel post di auguri per la festa della mamma: è polemica tra i fan

Chris Pratt è finito di nuovo al centro delle polemiche, in quanto alcuni dei suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare il suo post sui social dedicato alla Festa della Mamma. La colpa dell'attore? Non aver menzionato l'ex-moglie Anna Faris.

Durante la giornata di domenica, Pratt ha pubblicato su Instagram un tributo entusiasta all'attuale moglie Katherine Schwarzenegger, definendola un "capo" che si destreggia come una vera professionista tra i loro tre figli piccoli. "I nostri figli hanno fatto centro con te, e anche io", ha scritto. "Buona festa della mamma, capo!".

Molto dolce, certo, ma molti fan non hanno potuto fare a meno di notare la clamorosa omissione di qualsiasi cenno ad Anna Faris, ex-moglie di Pratt e madre del suo primo figlio, Jack di 12 anni.

Non è la prima volta che Chris Pratt "dimentica" Anna Faris

Thor: Love And Thunder: Chris Pratt in un'immagine tratta dal trailer

La star dei Marvel Studios è stata sposata con Faris dal 2009 al 2018 e, sebbene la coppia si sia impegnata pubblicamente a svolgere il proprio compito di genitore con il figlio, questa parte della sua vita non sembra essere stata inserita nel post celebrativo di quest'anno, così come negli anni precedenti.

Anna Faris insieme a Chris Pratt in una scena della commedia Take Me Home Tonight

"Dov'è il tributo alla madre del tuo primo figlio????", ha scritto un follower. Un altro ha aggiunto, semplicemente: "Anche Anna Faris è una madre". Non è la prima volta che i post di Pratt sulla Festa della Mamma fanno discutere. Nel 2024, ha celebrato "tutte le mamme là fuori" e ha elogiato l'attuale moglie per essere una mamma per le loro figlie e una "matrigna per Jack", ma anche in questo caso non ha menzionato direttamente Faris.

L'atteggiamento di Pratt ha spinto alcuni fan a rispolverare le polemiche del suo passato, come quando è stato accusato di aver lanciato una frecciatina a Faris dopo aver ringraziato Katherine Schwarzenegger nel 2021 per avergli dato una "figlia bella e sana". La reazione è stata rapida, soprattutto se si considera che Jack è nato prematuro di sette settimane nel 2012 e ha dovuto affrontare gravi problemi di salute. Pratt ha poi dichiarato a Men's Health di aver "pianto" per le critiche, affermando che è "assurdo" che la gente abbia distorto le sue parole in un modo che suo figlio potrebbe vedere un giorno.