Chris Pratt: "Non mi farò riprendere mentre imito Arnold Schwarzenegger, lo devo incontrare a cena!"

Chris Pratt ha spiegato in modo ironico perché non farà mai un'imitazione di Arnold Schwarzenegger davanti alle telecamere.

Chris Pratt ha svelato il motivo per cui non farà mai pubblicamente un'imitazione di Arnold Schwarzenegger e la questione è legata alle cene in famiglia.

La star, durante un'intervista rilasciata ad Associated Press, ha parlato della star del cinema, padre di sua moglie, rivelando la sua reazione al trailer del film La guerra di domani.

La guerra di domani: un'immagine di Chris Pratt

Il protagonista del progetto, in arrivo su Amazon Prime Video, ha infatti svelato che Arnold Schwarzenegger ha visto le prime sequenze del film sci-fi e lo ha lodato per la presenza di una storia tra padre e figlia al centro del racconto. L'intervistatore ha scherzato dicendo che la star di Rambo probabilmente ha descritto la sua interpretazione usando il termine "fauntastic", ma Chris Pratt ha replicato prontamente: "Sì, esatto, ma non mi farò riprendere dalla telecamera mentre lo dico perché lo vedrò domenica per cena. E se dicesse 'Ehi, ho visto l'intervista in cui mi hai imitato' la serata potrebbe non andare molto bene".

Il protagonista del film La guerra di domani ha sposato Katherine Schwarzenegger nel giugno 2019. A dicembre 2020 Chris e Arnold, durante una raccolta fondi live tenuta su Instagram sono stati al centro di un divertente scambio di battute dopo che Schwarzenegger ha sbagliato il nome del genero confondendolo con Chris Evans e dicendo: "Ciao, Chris Evans. Ehm, no. Non Chris Evans, scusate. Forse è meglio che io ricominci. Ciao, Chris Pratt".

Pratt aveva quindi reagito ridendo mentre il padre di sua moglie dichiarava: "Scusami tanto. Dovrei conoscere il tuo nome e cognome. Sei il mio genero preferito".Il protagonista di Guardiani della Galassia aveva infine risposto: "Ma certo! Sono il tuo unico genero!".