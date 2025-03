Chris Pratt: "Il mio personaggio in The Electric State? Come Star-Lord se non avesse lasciato la Terra"

Chris Pratt che interpreta un personaggio bloccato in un decennio passato che si allea con un gruppo di improbabili eroi, tra cui una spalla piccola e saggia, in un film diretto dai fratelli Russo?

Sicuramente suona familiare, ma no, non stiamo parlando del suo ruolo di Star-Lord nel Marvel Cinematic Universe. Pratt interpreta il veterano di guerra/contrabbandiere Keats nella commedia d'azione di Netflix The Electric State, basata sull'amato romanzo illustrato di Simon Stålenhag, e l'attore si sta rendendo conto solo ora di quanto il suo nuovo eroe sia simile al protagonista di Guardiani della Galassia.

The Electric State vede anche la partecipazione di Millie Bobby Brown nel ruolo di Michelle, un'adolescente orfana che si trova a dover affrontare le conseguenze di una fallita rivolta di robot ambientata in una versione alternativa degli anni '90. Michelle incontra il contrabbandiere Keats di Pratt e il suo amico robot Herman (doppiato da Anthony Mackie) mentre viaggia attraverso il sud-ovest americano per trovare il fratello scomparso, e alla fine si allea con i robot ribelli per salvare il mondo, proprio come Peter Quill fa con i suoi Guardiani.

Ci sono somiglianze impressionanti tra Keats e Peter Quill

The Electric State

"Sono entrambi prodotti della stessa epoca, e quindi c'è una somiglianza nel senso di nostalgia per un'epoca passata", ha ammesso Pratt a Entertainment Weekly quando gli è stato chiesto un parere sul parallelismo. Su queste pagine trovate la recensione di The Electric State.

Guardians of the Galaxy: un primo piano di Chris Pratt

"Anche se si tratta di una versione alternativa [in Electric State], siamo negli anni '90 e ovviamente Quill ha tutti questi riferimenti alla cultura pop degli anni '80, cose che lo hanno aiutato a capire chi era prima di lasciare la Terra a 13 anni. Anche Keats è un prodotto di quel periodo. Quindi, da questo punto di vista, sono simili".

"Credo che come arco narrativo i personaggi abbiano un viaggio; trovano qualcosa di più grande di loro per cui vogliono combattere e per cui sono disposti a sacrificarsi", ha aggiunto Pratt a proposito dei suoi due personaggi. "È un po' come quello che Peter Quill avrebbe potuto essere se non fosse stato prelevato e non fosse andato nello spazio, ma avesse invece vissuto una guerra tecnologica e fosse scappato con il suo amico robot".