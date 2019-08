Chris Pratt: "Ecco come faccio a tornare in forma prima di un film"

Chris Pratt ha svelato il suo segreto per tornare in forma prima di iniziare a girare un nuovo film.

Chris Pratt ha rivelato di aver perso quasi 14 kg bevendo acqua e andando in bagno almeno tre volte prima delle 10 di mattina e ha subito una trasformazione totale del corpo nel corso degli anni, pesando quasi 136 kg al suo massimo. Prima di girare Guardiani della Galassia nel 2014, l'attore ha perso quasi 31 kg prima di interpretare Peter Quill.

Proprio ieri, Chris Pratt è tornato a informare i suoi fan, tramite le sue Instagram Stories, che dovra presto mettersi in forma per un nuovo ruolo e così ne ha approfittato per regalare preziosi consigli a chiunque ne avesse bisogno: "Sto per iniziare le riprese di un nuovo film, Ghost Draft, ho un po'di peso da perdere. Sono già in calo di 5kg, il che è abbastanza buono ed è successo abbastanza rapidamente. Ecco cosa ho fatto: acqua. Se sei come me e ti chiedi come perdere peso, acqua. Inizia da lì. Non devi allenarti molto duramente: acqua, acqua, acqua. Fai pipì tre volte prima delle 10.00, per davvero, provalo."

Chris Pratt ha continuato a rivelare che è stato suo fratello a ispirarlo a rimettersi in forma, aggiungendo: "Sto per documentare la mia perdita di peso. Sono stato ispirato da mio fratello, che ha perso un sacco di peso e sta davvero bene ora, mi ha motivato"