Chris Pratt: il lato B e la schiena ustionata nel selfie che scotta!

Chris Pratt mostra la schiena ustionata dal sole e il lato B in uno scottante selfie estivo pubblicato sul suo profilo Instagram. Una scottatura che deve essersi procurato durante la luna di miele e che ha richiamato i commenti divertiti di alcuni colleghi.

Dopo le nozze con Katherine Schwarzenegger, Chris Pratt deve essersi distratto un po' troppo durante il viaggio di nozze, tanto da aver trascurato (o addirittura dimenticato) la protezione solare, che dovrebbe essere obbligatoria quando si è in vacanza. Il risultato, come si può vedere nella foto, è una schiena color aragosta e, a contrasto, un sedere bianco come il latte. Basterà un po' di aloe a risolvere un disastro del genere? Speriamo.

Nel frattempo, sotto il post, tra i numerosi commenti, si leggono quelli divertiti e ironici dei colleghi attori e attrici. "Forse ho un po' di goop, per questo" - dice Gwyneth Paltrow, facendo riferimento al suo blog che si occupa anche di beauty. "Ora so cosa regalarti per il matrimonio" - gli ha detto Ethan Hawke - "E comunque non c'è bisogno di arrivare a questo per mostrare il tuo culo. Pensavo fosse inappropriato. A mia moglie piace molto. Hmmm." Tra le altre star che hanno commentato le terga della star di Guardiani della Galassia, anche Dave Bautista, Zachary Levi e la moglie dell'attore, Katherine.

Dopo aver ripreso i panni di Star Lord per Avengers: Endgame, Chris Pratt ha sposato la figlia di Arnold Schwarzenegger all'inizio di giugno, in California. L'attore tornerà sul set per Guardiani della Galassia 3 e Jurassic World 3 che arriveranno nelle sale nel 2021.