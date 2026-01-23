Chris Pratt rivela quali ruoli da supereroe ha cercato di ottenere: "Ho provato a diventare Superman!"

Chris Pratt ha il ruolo di Star-Lord nel MCU e nei film dedicato alle avventure dei Guardiani della Galassia.

L'attore, intervistato da Josh Horowitz, ha tuttavia svelato che aveva già fatto delle audizioni per delle parti da supereroe.

Le audizioni affrontate da Pratt

L'attore, attualmente protagonista del film Mercy: Sotto Accusa accanto a Rebecca Ferguson (di cui potete leggere la nostra recensione), ha ricordato che aveva provato in precedenza anche a recitare nei progetti targati DC.

Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, Chris Pratt in una scena

Chris Pratt, nell'intervista, ha rivelato di aver girato dei video per dei casting: "Penso di essermi proposto piuttosto presto per interpretare Superman. Ho realizzato un video per provare a ottenere la parte di Captain America. Ho fatto un'audizione per interpretare un personaggio secondario in Thor".

I tentativi non hanno, tuttavia, ottenuto il risultato sperato: "Non sono nemmeno mai stato richiamato. Mi sono però presentato per la parte in Thor".

Pratt non ha esitato ad ammettere di non essere stato adatto a certi ruoli, come nel caso del video che aveva girato per provare a recitare nel film di Superman diretto da Zack Snyder: "Persino io l'ho visto e ho pensato: 'Amico, non sceglierei quel tizio come Superman'".

Il possibile debutto nei film DC

L'amicizia con James Gunn, che l'ha scelto per diventare Star-Lord nei film dei Guardiani della Galassia, non sembra comunque destinata a portare a nuove opportunità da protagonista tra le fila dei film della DC. Chris ha rivelato: "Gli ho mandato una mia foto mentre indosso una maschera di Batman. Era in realtà photoshoppata. Ha semplicemente detto: 'Haha'. Quindi, penso sia certo che non sarò Batman".

In precedenza il regista, tuttavia, aveva dichiarato che spera di poter collaborare nuovamente con Pratt e non resta che attendere prima di scoprire in che modo potrebbe avvenire questa partnership.

Ecco il video condiviso online: