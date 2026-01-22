"Noioso e stupido": per la critica il nuovo film con Chris Pratt è già uno dei peggiori dell'anno

Mercy: Sotto Accusa, il nuovo thriller fantascientifico con Chris Pratt (Guardiani della Galassia) e Rebecca Ferguson (Dune), esce oggi nelle sale e ora che l'embargo sulle recensioni è stato revocato sono emersi i primi impietosi giudizi della critica.
Nel film, Pratt interpreta un detective di nome Chris Raven che viene accusato dell'omicidio della moglie e ha solo 90 minuti per presentare la sua difesa e provare la sua innocenza... davanti a un giudice artificiale interpretato da Ferguson.
Se non ci riuscirà, verrà giustiziato immediatamente. Man mano che il processo procede, diventa evidente che il giudice Maddox, una tecnologia che Raven ha contribuito a creare, potrebbe non essere così imparziale come sembrava inizialmente. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Mercy.
Per la critica potrebbe già essere il peggior film del 2026
Le aspettative non erano particolarmente alte già dopo i primi trailer decisamente poco convincenti, ma i critici si sono davvero coalizzati e scagliati contro Mercy in questa prima tornata di recensioni.
Anche se vale la pena notare che ci sono anche alcuni verdetti positivi, la maggior parte sono piuttosto severi e Mercy: Sotto Accusa è stato definito da diversi critici uno dei primi candidati al titolo di peggior film dell'anno.
Il film ha attualmente una valutazione del 19% su Rotten Tomatoes, basata su 43 recensioni. Nonostante questo, Mercy dovrebbe scalzare Avatar: Fuoco e Cenere dal primo posto al botteghino e punta a incassare tra i 10 e i 13 milioni di dollari negli Stati Uniti durante il fine settimana.
Cosa dicono le recensioni di Mercy
Come detto, la stragrande maggioranza delle recensioni è molto negativa, con critici che considerano il film uno degli sci-fi più deludenti di questo avvio del 2026. Jesse Hassenger di AV Club afferma che "se questo è il futuro dei thriller criminali, servono meno ore davanti a uno schermo per tutti".
Carla Hay di Culture Mix scrive che Mercy è "un film d'azione senza cervello... lo spettatore sentirà voglia di urlare contro lo schermo per tutta la stupidità in mostra". Infine, l'Irish Time Culture titola: "Se l'intelligenza artificiale dovesse davvero conquistare il mondo, non sarà così noiosa come la descrive questo film".