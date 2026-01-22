"Noioso e stupido": per la critica il nuovo film con Chris Pratt è già uno dei peggiori dell'anno

Mercy: Sotto Accusa, nuovo film fantascientifico con Pratt protagonista e Rebecca Ferguson, incentrato sulla lotta di un uomo contro l'intelligenza artificiale, non è piaciuto particolarmente ai critici

Mercy: Sotto Accusa, il nuovo thriller fantascientifico con Chris Pratt (Guardiani della Galassia) e Rebecca Ferguson (Dune), esce oggi nelle sale e ora che l'embargo sulle recensioni è stato revocato sono emersi i primi impietosi giudizi della critica.

Nel film, Pratt interpreta un detective di nome Chris Raven che viene accusato dell'omicidio della moglie e ha solo 90 minuti per presentare la sua difesa e provare la sua innocenza... davanti a un giudice artificiale interpretato da Ferguson.

Se non ci riuscirà, verrà giustiziato immediatamente. Man mano che il processo procede, diventa evidente che il giudice Maddox, una tecnologia che Raven ha contribuito a creare, potrebbe non essere così imparziale come sembrava inizialmente. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Mercy.

Mercy: Sotto Accusa - Chris Pratt in un primo piano

Per la critica potrebbe già essere il peggior film del 2026

Le aspettative non erano particolarmente alte già dopo i primi trailer decisamente poco convincenti, ma i critici si sono davvero coalizzati e scagliati contro Mercy in questa prima tornata di recensioni.

Anche se vale la pena notare che ci sono anche alcuni verdetti positivi, la maggior parte sono piuttosto severi e Mercy: Sotto Accusa è stato definito da diversi critici uno dei primi candidati al titolo di peggior film dell'anno.

Il film ha attualmente una valutazione del 19% su Rotten Tomatoes, basata su 43 recensioni. Nonostante questo, Mercy dovrebbe scalzare Avatar: Fuoco e Cenere dal primo posto al botteghino e punta a incassare tra i 10 e i 13 milioni di dollari negli Stati Uniti durante il fine settimana.

Mercy: Sotto Accusa - Rebecca Ferguson in una scena

Cosa dicono le recensioni di Mercy

Come detto, la stragrande maggioranza delle recensioni è molto negativa, con critici che considerano il film uno degli sci-fi più deludenti di questo avvio del 2026. Jesse Hassenger di AV Club afferma che "se questo è il futuro dei thriller criminali, servono meno ore davanti a uno schermo per tutti".

Carla Hay di Culture Mix scrive che Mercy è "un film d'azione senza cervello... lo spettatore sentirà voglia di urlare contro lo schermo per tutta la stupidità in mostra". Infine, l'Irish Time Culture titola: "Se l'intelligenza artificiale dovesse davvero conquistare il mondo, non sarà così noiosa come la descrive questo film".