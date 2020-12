Chris Pratt batte i colleghi del MCU al fantafootball: "Finalmente si è stabilito chi è il Chris migliore!"

Chris Pratt ha sconfitto gli altri Chris del Marvel Cinematic Universe e online l'attore ha dichiarato che i risultati dell'AGBO fantasy football league potrebbe aver stabilito definitivamente chi di loro è il migliore. L'interprete di Star-Lord è uno dei partecipanti al torneo virtuale con lo scopo di raccogliere fondi a favore di Special Olympics Washington e si è scontrato a distanza con altri protagonisti del piccolo e grande schermo.

Al torneo AGBO Superhero Fantasy Football League, evento organizzato per raccogliere fondi a favore di varie organizzazioni e fondazioni, partecipano anche i registi Anthony e Joe Russo oltre ai tre Chris che recitano nei progetti tratti dai fumetti Marvel: Chris Evans, Chris Hemsworth e Chris Pratt.

Il protagonista di Guardiani della Galassia ha dichiarato online: "Il mio team del fantafootball, se state seguendo quanto sta accadendo, è arrivato in finale! Sono nelle finali! Come è accaduto? Si tratta di un campionato composto da 14 persone. Ho potuto scegliere per ultimo. Sapete quanto sia difficile? Sono stato scelto per ultimo, è stato davvero traumatico. Chiunque sia stato scelto per ultimo sanno cosa vuol dire".

Pratt ha però, a sorpresa, superato gli avversari: "Ho avuto due vittorie, la più recente battendo Chris Evans. Aveva battuto Chris Hemsworth una settimana fa, quindi immagino che finalmente si possa porre fine al dibattito 'Chi è il Chris migliore?'".

L'attore ora dovrà affrontare Simu Liu, protagonista di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, per stabilire chi sarà il vincitore di questa divertente iniziativa benefica.