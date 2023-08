Chris Pine è in vacanza in Sardegna in compagnia di una misteriosa bruna [FOTO]

Chris Pine è stato avvistato in vacanza in Sardegna, al suo fianco c'è una misteriosa donna bruna: ecco le foto.

Chris Pine ha scelto la Sardegna come meta turistica quest'estate. L'attore è stato avvistato in compagnia di una misteriosa donna bruna mentre prendeva il sole in barca e poi mentre passeggiava sulla spiaggia. Nelle foto erano seduti l'uno accanto all'altra sull'imbarcazione con lui a torso nudo, un paio di occhialini da nuoto al collo e un paio di occhiali da sole indosso. In seguito hanno fatto insieme un bagno rinfrescante.

Ecco le foto:

And, Chris Pine is still on vacation in Europe, pictured in Sardinia, Italy. pic.twitter.com/EIRY82yw8k — TrekkieKindTrekker???????? (@tracking_ontrek) August 16, 2023

Yep, the paparazzi was photographing you.

Chris Pine and "mysterious brunette" in Sardinia. pic.twitter.com/PiitKxuR7s — TrekkieKindTrekker???????? (@tracking_ontrek) August 17, 2023

Star Trek, Timothy Olyphant conferma: "Chris Pine mi ha soffiato il ruolo di Kirk"

Le vacanze romantiche in Italia

Dopo Can Yaman e Sylvester Stallone, un altro divo internazionale sceglie le coste della Sardegna per la sua estate. Non è la prima volta però che Pine sceglie di passare le vacanze in Italia. Nel 2018 è stato avvisato con l'ex Annabelle Wallis su uno yatch al largo di Positano. I due sono stati fidanzati fino al 2022 prima di lasciarsi dopo aver trascorso la quarantena durante la pandemia insieme.