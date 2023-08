Can Yaman in Sardegna è assediato dalle fan (VIDEO)

Can Yaman si è concesso qualche giorno di vacanza in Sardegna dove è stato amorevolmente assediato dalle fan che sono riuscite a incontrarlo in un evento esclusivo.

Can Yaman si è concesso una piccola pausa dal set di Viola come il mare 2 ed è volato in Sardegna. Ad attenderlo prima a Porto Cervo poi nel piccolo borgo di Poltu Quatu alcuni amici ma anche tantissimi fan, che hanno letteralmente inondato la rete con foto e video dell'attore turco.

Tra una ripresa e l'altra di Viola come il mare 2, Can Yaman è partito alla volta della Sardegna, dove si è concesso qualche giorno di vacanza nella magica Costa Smeralda. Qui il divo turco ha partecipa ad alcuni party esclusivi, come quello, in cui è stato immortalato da più obbietivi, organizzato presso l'Eden-Bonbonniere di Poltu Quatu, il piccolo borgo nato nel 1987 in un fiordo, un agglomerato di lussuose ville, raffinati ristoranti e costose boutique.

Il protagonista di Daydreamer - Le ali del sogno, prossimo Sandokan nella serie remake ancora avvolta nel mistero, è apparso sereno e riposato, nonostante sia immerso proprio in queste settimane nelle fatiche di Viola come il mare, che approderà in TV all'inizio del 2024 con la seconda stagione (mentre la prima sta registrando ottimi ascolti in Spagna). Cominciate in una Roma rovente lo scorso 17 luglio, le riprese dei 12 nuovi episodi della fiction Lux Vide (qui le prime foto scattate sul set) porteranno presto il bel Can anche a Palermo in compagnia della co-protagonista Francesca Chillemi.

E non sarà certo il suo unico impegno. In vista dell'autunno si vocifera che siano diverse le ospitate che lo attendono, anche in Italia, dove al momento sarebbe conteso tra C'è posta per te (a cui ormai partecipa da diverse edizioni) e Verissimo (dove ha partecipato in coppia con Francesca Chillemi per promuovere la prima stagione di Viola come il mare). Tra l'autunno e l'inverno dovrebbe poi arrivare su Disney+ anche la serie El Turco, che lo vede protagonista, girata con l'attrice italiana Greta Ferro (anche se qui il condizionale è d'obbligo. Acuni rumors parlano di ottobre 2023 come data di uscita ma per ora non si sa neppure se verrà distribuita contemporaneamente in tutti i Paesi in cui il servizio streaming è presente o se toccherà per prima alla Turchia. El Turco è infatti uno dei contenuti confezionati per il lancio della piattaforma nella terra che ha dato i natali a Can Yaman). Aspettando Sandokan, il remake dello storico sceneggiato che vedrà l'attore turco recitare accanto a Luca Argentero.