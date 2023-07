Sylvester Stallone, vacanza in Sardegna con la moglie

Sylvester Stallone è stato avvistato in Sardegna insieme alla propria famiglia.

A distanza di un anno dalla crisi con lo spettro del divorzio dietro l'angolo, Sylvester Stallone e Jennifer Flavin sembrano aver appianato le proprie divergenze, a giudicare dalle foto pubblicate da People che li ritrae in vacanza insieme in Sardegna.

La coppia, sposata da 26 anni, è stata fotografata sorridente e impegnata a rinfrescarsi in piscina e in barca lungo costa isolana, mentre si scambiano abbracci e tenerezze. In un'altra immagine Stallone copre scherzosamente la parte superiore della moglie che appare divertita e spensierata accanto al marito.

Nelle varie foto pubblicate dal magazine, sono diverse le effusioni scambiate dalla coppia, sposata dal 1997 e con tre figlie avute nel corso degli anni; Sophie Rose, Sistine Rose e Scarlet Rose.

Sylvester Stallone è pronto a tornare nel quarto episodio cinematografico de I mercenari, franchise di grande successo creato dall'attore e produttore ormai tredici anni fa. Nel film, diretto da Scott Waugh, nomi del calibro di 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa e Andy Garcia.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche dal prossimo 21 settembre.