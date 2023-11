Chris Pine tornerà alla DC e alla Marvel? La risposta dell'attore

Durante una recente intervista a ComicBook, Chris Pine si è espresso riguardo al suo possibile ritorno alla DC e alla Marvel. Pine ha infatti interpretato il capitano Steve Trevor in Wonder Woman nel 2017 e nel sequel del 2020 Wonder Woman 1984. Per la Marvel invece, l'attore ha doppiato Peter Parker in Spider-Man: Un Nuovo Universo nella variante Terra-1610 che viene uccisa da Kingpin.

Durante l'intervista in occasione del suo ultimo film d'animazione Wish, gli è stato chiesto se sarebbe disposto a tornare in uno dei due franchise di fumetti. La risposta di Pine è stato un secco "No", il che non stupisce visto che non è la prima volta che Pine esprime il desiderio di abbandonare i due progetti.

Spider-Man: No Way Home, Chris Pine non si è offeso per essere stato escluso: "Sono già al completo"

Wish

Chris Pine interpreta il Re Magnifico in Wish, l'ultimo film d'animazione della Disney. Wish è ambientato nel magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile - il sovrano di Rosas, Re Magnifico - per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Il film è diretto dal regista premio Oscar Chris Buck (Frozen - Il regno di ghiaccio, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) e Fawn Veerasunthorn (Raya e l'ultimo drago), e prodotto da Peter Del Vecho (Frozen - Il regno di ghiaccio, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) e Juan Pablo Reyes Lancaster Jones (Encanto). Wish uscirà nelle sale il 21 dicembre.