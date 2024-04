Chris Pine sarà il narratore del documentario Space: The New Frontier

Chris Pine, celebre interprete del Capitano Kirk nel reboot di Star Trek, sarà il narratore del nuovo documentario Space: The New Frontier.

Chris Pine, celebre interprete del Capitano Kirk nel reboot di Star Trek, sarà il narratore di Space: The New Frontier, un documentario realizzato per IMAX, Giant Screen e sale speciali da Definition Studios Australia in associazione con K2 Studios.

Il documentario esamina come l'umanità abbia continuato a spingere i confini scientifici di ciò che è possibile nello spazio, seguendo i pionieri e i visionari di aziende private, della NASA e di altre agenzie spaziali internazionali, espandendo i limiti della scienza, dell'ingegneria e del corpo umano per arricchire la vita sulla Terra. Dalle nuove tecnologie di lancio ai razzi riutilizzabili, dalle stazioni spaziali commerciali al programma Artemis Moon to Mars della NASA, vivere e lavorare nello spazio è più vicino di quanto pensiamo, secondo il nuovo documentario.

Chris Pine è stato scartato per un ruolo in The O.C. a causa di un difetto fisico

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Chris Pine in un primo piano

I dettagli del progetto

Pine, che è reduce dal suo debutto alla regia di Poolman ed è un sostenitore del Children's Hospital e della The Orchid Foundation, un programma di mentorship e borse di studio per le ragazze meno abbienti, ha dichiarato: "Ricordo di aver visto questi spettacoli in IMAX quando ero bambino, quindi farne parte è una vera benedizione e non vedo l'ora di ispirare i bambini".

Space: The New Frontier sarà proiettato in sale IMAX, Giant Screen e Dome in 3D e 2D presso musei spaziali, centri scientifici e altre destinazioni culturali in tutto il mondo, a partire dal Kennedy Space Center questo mese. Il film sarà proiettato in tutto il mondo nei prossimi anni. Le risorse e le attività STEM includono visite in classe da parte di alumni del MIT e di architetti spaziali dell'Aurelia Institute visti nel film, nonché attività pratiche e lezioni per gli insegnanti.

Chris Pine ha recentemente dato voce al malvagio Re Magnifico nel film animato della Disney, Wish, uscito a Natale nei cinema italiani.