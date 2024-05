Chris Pine aveva un rosso di 400 dollari sul conto prima di girare Principe azzurro cercasi

Chris Pine ha ricordato in una recente intervista di come il suo ruolo in Principe azzurro cercasi abbia cambiato non solo il corso della sua carriera ma gli abbia in pratica anche salvato la vita.

Nell'ultimo episodio di Sunday Sitdown With Willie Geist, Pine ha parlato del ruolo di Nicholas Devereaux nel film del 2004 che lo vedeva co-protagonista di Anne Hathaway, che ha fatto decollare la sua carriera e... ha dato una svolta alle sue finanze.

"Era piena estate e stavo usando il mio piccolo cellulare Verizon, quello argentato, e ho ricevuto una telefonata dai miei agenti che mi comunicavano che avevo ottenuto il ruolo", ha raccontato Pine. "Ho accostato sul lato dell'autostrada e mi hanno detto: 'Ti pagano 65.000 dollari', ed è stato come se mi avessero appena detto che avevo guadagnato 50 milioni di dollari. È stato assolutamente sconvolgente".

Per chi non lo ricordasse, Principe Azzurro cercasi era il sequel di Pretty Princess del 2001, con Anne Hathaway nel ruolo di Mia Thermopolis, un'adolescente che scopre di essere l'erede del regno di Genovia. Nel sequel, Mia ha un mese di tempo per trovare un pretendente che subentri al trono di sua nonna (Julie Andrews); Pine è uno degli interessi amorosi che si contendono il cuore della principessa. Tra l'altro, pare sia in cantiere il terzo capitolo.

Prima di ottenere la parte, Pine aveva partecipato ad alcuni spot pubblicitari e fatto una breve apparizione in E.R. - Medici in prima linea, The Guardian e CSI: Miami. I 65.000 dollari di Pine si sono ridotti a circa 15.000 dollari dopo varie detrazioni fiscali. Tuttavia, all'epoca si trattava ancora di una cifra fondamentale per lui.

"Avevo uno scoperto sul mio conto corrente, era superiore di circa 400 dollari. Dovevo chiedere dei soldi ai miei genitori e ho ottenuto quei 65.000 dollari e ricordo chiaramente che in quel momento la mia vita era cambiata in qualche modo", ha raccontato Pine. "Dovevo ai miei genitori i soldi dell'affitto ed è stata una sensazione incredibile. Non la dimenticherò mai".

Dopo quel ruolo, Pine ha trovato definitivamente il successo con l'ingresso nel cast del reboot di Star Trek di J.J. Abrams nei panni del Capitano Kirk.