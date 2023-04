Chris Pine sarà un re nel nuovo film animato della Disney intitolato Wish

Chris Pine sarà il protagonista del nuovo film, descritto come una commedia musicale, della Disney e il progetto animato si intitola Wish.

Il cast del lungometraggio, in arrivo in autunno, comprendeva già Ariana DeBose e Alan Tudyk.

Il ruolo di Chris Pine

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Chris Pine in un primo piano

Nel film Wish, l'attore Chris Pine, recentemente tra le star di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, avrà la parte del sovrano di Rosas, un regno magico in cui tutti i desideri diventano davvero realtà.

Jennifer Lee, produttrice di Wish e nel team degli sceneggiatori, ha dichiarato: "Essendo la persona più potente del regno, il re Magnifico doveva essere interpretato da qualcuno che poteva dare tutto il fascino, l'intelligenza e il carisma a questo personaggio magnanimo, e Chris porta meravigliosamente in scena tutto questo e anche di più".

I primi dettagli su Wish

Wish arriverà nelle sale americane il 22 novembre e nella storia ci sarà anche Asha (DeBose), un'idealista che ha un desiderio così potente che richiede una forza cosmica per essere esaudito, una piccolla palla di energia incontrollabile chiamata Star. Asha e Star intraprenderanno una missione per dimostrare che quando il volere di un essere umano coraggioso incontra la magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Alla regia ci sono Chris Buck (Frozen) e Fawn Veerasunthorn, mentre Peter Del Vecho e Juan Pablo Reyes sono nel team di produttori. Tra gli sceneggiatori è coinvolta anche Allison Moore.

Julia Michaels e Benjamin Rice hanno composto le canzoni originali, mentre Dave Metzger è il compositore delle musiche.