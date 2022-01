Chris Noth: eliminata una sua apparizione prevista nel season finale di And Just Like That...

Chris Noth avrebbe dovuto apparire nel season finale di And Just Like That... e gli autori, dopo le accuse rivolte all'attore, hanno deciso di eliminare il suo cameo.

Le accuse rivolte all'attore Chris Noth hanno portato i produttori di And Just Like That... a tagliare un cameo dell'attore previsto nel season finale della serie sequel di Sex and the City.

Il personaggio di Mr Big è uscito di scena nella prima puntata del nuovo progetto prodotto per HBO Max distribuito in Italia da Sky, tuttavia era prevista una sua ulteriore apparizione nell'ultima puntata per ora prodotto dello show.

Alcune settimane fa Chris Noth è stato accusato da alcune donne di molestie e violenza sessuale. La star di And Just Like That... ha sostenuto di essere innocente e negato le accuse, tuttavia la situazione si è aggravata con altre testimonianze emerse dopo l'iniziale racconto riportato da The Hollywood Reporter di quanto accaduto a due donne. L'attore è stato quindi licenziato dai produttori della serie The Equalizer, ha perso dei contratti commerciali e il sostegno della sua agenzia.

Il team creativo della serie sequel di Sex and the City ha ora deciso di non inserire nel montaggio definitivo del season finale una sua apparizione in una scena in cui Carrie spargerà le ceneri del marito in un luogo molto importante per la coppia. Gli autori, secondo quanto riportato da TVLine, non avevano ancora deciso se usare quel momento, potendo quindi nelle ultime ore decidere definitivamente di eliminarlo dalla puntata.