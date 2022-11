Chris Hemsworth vorrebbe un film crossover tra Marvel e DC: "Sarebbe divertente lottare contro Aquaman!"

Chris Hemsworth ha svelato che sarebbe felice se il nuovo ruolo di James Gunn riuscirà a portare alla realizzazione di un crossover tra Marvel e DC.

Il regista e produttore ha infatti un legame molto forte con il MCU dopo aver portato al successo le avventure dei Guardiani della Galassia e ora sarà responsabile dei nuovi progetti dei DC Studios per il piccolo e grande schermo.

In una nuova intervista, Chris Hemsworth ha ora parlato della possibilità che in futuro i supereroi della Marvel e della DC si incontrino in un film crossover: "Sarebbe fantastico... Chi sarebbe divertente vedere mentre si scontrano? Thor e Aquaman, quello sarebbe divertente. Jason è un mio caro amico".

Thor, Chris Hemsworth: "Tornerò nel ruolo, ma solo se Marvel darà un finale alla storia"

L'interprete di Thor ha inoltre ammesso che sarebbe interessante assistere a uno scontro con Black Adam, portato recentemente sul grande schermo da Dwayne Johnson.

Hemsworth ha inoltre ricordato l'entusiasmo provato quando c'è stato un piccolo crossover tra le fila del MCU: "Mi ricordo essere arrivato sul set di Infinity War, quando ho incontrato i Guardiani. E non era Thor che incontrava i Guardiani, era Chris che incontrava Zoe Saldana, Chris Pratt e così via. Sono un fan come la maggior parte delle persone. Poter lavorare con chiunque faccia parte della DC mi ispirerebbe in modi diversi e sarebbe davvero molto divertente. E i fan penso lo amerebbero".