Thor, Chris Hemsworth: "Tornerò nel ruolo, ma solo se Marvel darà un finale alla storia"

Per Chris Hemsworth si avvicina il momento di dismettere i panni del Dio del Tuono, ma il divo è aperto a tornare in nuove storie, se ci sarà un finale adeguato.

Chris Hemsworth non sarà Thor per sempre. L'attore australiano sente che si avvicina il momento di fare altro nella vita, ma è disponibile a fare ritorno in altri progetti Marvel, solo se la compagnia inizierà a pensare a un finale adeguato da dare al suo personaggio.

In un'intervista con Vanity Fair, a Chris Hemsworth è stato chiesto del futuro del Dio del Tuono considerando che l'ultimo capitolo, Thor: Love and Thunder, ha lasciato la porta aperta per un altro sequel.

Thor: Love & Thunder, Chris Hemsworth e Natalie Portman sono i due Thor

"Sì, penso che lo facciano sempre", ha risposto l'attore. "Sono completamente aperto a ogni proposta, se c'è qualcosa di unico, fresco e inaspettato da fare con il personaggio e il mondo. Ho sempre amato l'esperienza. Sono molto grato di essere stato in grado di fare ogni volta qualcosa di diverso."

Thor: Love and Thunder, il crepuscolo degli dei secondo Taika Waititi

Anche per Thor è arrivato il momento di dire addio all'MCU?

Sebbene Thor sia apparso in quattro film da solista e quattro film sugli Avengers, gli ultimi due film di Thor, diretti da Taika Waititi, sono stati particolarmente elogiati per il loro senso dell'umorismo e per il ritmo. Ma Hemsworth si sente ormai pronto a seguire le orme del colleghi Robert Downer Jr. e Chris Evans, cche hanno chiuso il capitolo Marvel:

"Sento che probabilmente dovremmo concludere la storia, è arrivato il momento. Sento che probabilmente siamo vicini a un finale, ma questo che sto dicendo non si basa su qualcosa che qualcuno mi ha detto o su qualsiasi tipo di piano. Sono io che lo credo, haai la nascita di un eroe, il viaggio di un eroe, poi la morte di un eroe, e non so, sono in quella fase? Chi lo sa?"