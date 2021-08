Chris Hemsworth mostra la torta di compleanno preparata dai figli: "un ammasso di gioia zuccherosa" (FOTO)

Chris Hemsworth ha postato una foto sul suo profilo Instagram, mostrando ai fan la torta di compleanno che i suoi figli hanno preparato per lui.

Chris Hemsworth ha scelto Instagram per mostrare ai suoi fan la torta stravagante che i suoi tre figli hanno preparato per il suo 38esimo compleanno. La foto della creazione, che presenta anche una figurina di marzapane di Chris che cavalca un'enorme onda sulla sua tavola da surf, è stata definita dall'attore come "un ammasso di gioia zuccherosa".

"Grazie per tutti i messaggi di auguri! Ho trascorso una giornata epica con la famiglia e sono riuscito a divorare il 75% di questa fantastica torta che i miei figli hanno preparato prima di crollare in un gigantesco ammasso di gioia zuccherosa", ha scritto Chris nella didascalia delle foto.

India, 9 anni, e i gemelli Tristan e Sasha di 7 anni sono i figli di Chris e sua moglie, Elsa Pataky. Mercoledì, la donna ha celebrato l'attore con una serie di istantanee. "Buon compleanno al mio marito preferito di sempre. Sei il mondo per me", ha scritto l'attrice nella didascalia del post.

In onore del grande giorno di Chris, suo fratello Liam non si è lasciato sfuggire l'opportunità di fargli uno scherzo. La star di Hunger Games ha scritto "Buon compleanno @chrishemsworth" pubblicando uno scatto di se stesso e Luke, il loro altro fratello, che lottano sotto una cascata invece di postare una foto di Chris.